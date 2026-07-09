Общество 09.07.2026 в 09:47

Экономист объяснила причины подорожания топлива в Иркутской области

В среднем с начала года цена бензина выросла на 16%
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Текст: Иван Иванов
Экономист объяснила причины подорожания топлива в Иркутской области
Фото: архив «Номер один»
С начала года в Иркутской области, откуда в Бурятию в основном поставляется топливо, заметно подорожал бензин. По данным Иркутскстата, средняя цена выросла на 16%. Причём эта цифра — усреднённая, и в реальности ситуация в отдельных районах или на конкретных заправках может выглядеть ещё серьёзнее. 

Доктор экономических наук и директор Байкальской международной бизнес‑школы ИГУ Надежда Грошевав сообщила порталу «ИрСити», что рассчитывать на снижение цен не стоит. Эксперт объясняет это ростом расходов на всех этапах производства и поставки топлива. Ключевой момент — структура цены бензина: основную её часть составляют не затраты на нефть, а налоги. А они, по словам Грошевой, не уменьшаются, а наоборот — растут: увеличиваются акцизы, НДС, налог на прибыль организаций. Даже если сейчас нефть дешевеет, это не сразу отражается на стоимости бензина: в продаже сейчас топливо, сделанное из сырья, закупленного ранее по более высоким ценам. Поэтому объективных предпосылок для удешевления топлива нет.

Особенно тяжело из‑за роста цен на топливо приходится малому бизнесу. В зоне риска — компании из сфер туризма, торговли и общепита: у них растут издержки, а значит, снижается рентабельность. Непросто приходится и небольшим независимым сетям АЗС. Из‑за перебоев с поставками им пришлось закрыть часть заправок — а значит, они лишились выручки. Без дохода невозможно покрыть обязательные расходы: налоги, коммунальные и арендные платежи, зарплаты сотрудникам. 

Ещё одна серьёзная проблема — кассовые разрывы. АЗС заранее оплачивают топливо по контрактам, но не всегда получают его в срок. Деньги уже потрачены, а товара нет — и прибыль не поступает. При этом взять кредит для закрытия дыры в бюджете сложно: ставки в банках сейчас слишком высокие. В итоге бизнес оказывается в замкнутом круге: расходы есть, а доходов нет.
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