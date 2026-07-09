Метатель ножа из Бурятии стал первым заслуженным мастером спорта России

Спортсмен из Бурятии, города Северобайкальска, Александр Тырин стал первым заслуженным мастером спорта России по спортивному метанию ножа.

Он получил это почетное спортивное звание благодаря многолетнему труду, высокому мастерству и выдающимся результатам. Александр является трехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом России, победителем кубка России, рекордсменом страны на дистанции 9 метров.

«Его достижения стали важной страницей в истории бурятского спорта и всего спортивного метания ножа в России. Поздравляю Александра Геннадьевича с высокой государственной наградой и желаю новых побед», – сказал министр спорта Бурятии Иван Козырев.