Спорт 09.07.2026 в 10:15

Метатель ножа из Бурятии стал первым заслуженным мастером спорта России

Почетное звание получил Александр Тырин
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Текст: Карина Перова
Метатель ножа из Бурятии стал первым заслуженным мастером спорта России
Фото: минспорта Бурятии

Спортсмен из Бурятии, города Северобайкальска, Александр Тырин стал первым заслуженным мастером спорта России по спортивному метанию ножа.

Он получил это почетное спортивное звание благодаря многолетнему труду, высокому мастерству и выдающимся результатам. Александр является трехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом России, победителем кубка России, рекордсменом страны на дистанции 9 метров.

«Его достижения стали важной страницей в истории бурятского спорта и всего спортивного метания ножа в России. Поздравляю Александра Геннадьевича с высокой государственной наградой и желаю новых побед», – сказал министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Теги
метание ножа спортивное звание Александр Тырин

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