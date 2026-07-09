В Бурятии на смену жаре приходит похолодание и дожди

Прогноз синоптиков Бурятии на ближайшую неделю предвещает заметную перемену погодных условий. Если начале недели жара ещё сохранялась, но уже с сегодняшнего дня погода начала стремительно меняться. На смену зною придут обильные осадки и понижение температуры.Резкий переход от июльской жары к ливням связан с приходом холодной воздушной массы с севера Красноярского края и Иркутской области. Именно она станет главным фактором, определяющим погоду во второй половине недели.Напомним, что в начале июля температура по республике поднималась до высоких отметок: 5-6 июля среднесуточные значения на 2–5 градусов превысили климатическую норму. Такая жаркая погода была связана с воздушными массами, пришедшими из Казахстана и Монголии. Теперь же циркуляция атмосферы меняется, и на первый план выходит влияние северных потоков.Сегодня в Бурятии прогнозируют от +16 до +20, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В пятницу от +19 до +26, пасмурно, небольшой дождь. На выходные ожидается температура от +17 до +24, пасмурно, небольшой дождь. Местами по северным и горным районам не исключены кратковременные похолодания и локальные ливни. Туристам и жителям республики стоит учитывать эти изменения при планировании поездок и активностей на открытом воздухе.