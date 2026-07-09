В Улан-Удэ вандалы испортили видеопортал на площади Советов

На площади Советов в Улан-Удэ вандалы повредили видеопортал – на устройстве появилась большая вмятина, а также треснул экран.

В комитете городского хозяйства сообщили, что по данному факту подано заявление в полицию.

«Вы пользовались видеопорталом? Ведь удобно узнать Афишу Дня города, Алтарганы и других событийных мероприятий прямо в центре города на площади Советов. Городское имущество приносит пользу людям и очень жаль, когда его выводят из строя таким способом», - прокомментировали в КГХ.

Видеопортал рассказывает гостям и жителям столицы о достопримечательностях, культуре и туристических местах города и республики.