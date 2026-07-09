XVI Международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-2026» собрал на своих площадках более 5 тыс. участников из России, Монголии и Китая. В программе - почти два десятка творческих конкурсов, шесть турниров по национальным видам спорта, выступления звезд бурятской сцены, ярмарки и гастрономические зоны. Для Бурятии этот фестиваль стал особенным - спустя десять лет «Алтаргана» вернулась на гостеприимную бурятскую землю. И все это время республика готовилась к встрече. Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов, сопровождавший фестиваль от первого до последнего дня, не раз подчеркивал: «Алтаргана» - это не просто состязания. Это живая нить, связывающая бурятские сообщества по всему миру.На территории Физкультурно-спортивного комплекса торжественно открыли юрточный городок «Вся Бурятия». Свои юрты установили представители всех 20 муниципальных образований республики - от Баргузинского и Тункинского до Хоринского и Джидинского районов, а также сама столица. Рядом расположились подворья гостей: юрты шэнэхэнских бурят из Китая, делегаций Забайкальского края, Иркутской области и Монголии.Каждая юрта - это небольшая экспозиция родного края: традиции, ремесла, особенности быта конкретного района или региона. Не случайно организаторы называют городок «Бурятией в миниатюре» - три дня, со 2 по 4 июля, здесь можно было познакомиться с укладом жизни разных территорий, не выходя за пределы одной площадки.Открытие городка приветствовали глава Республики Бурятия Алексей Цыденов и председатель Народного Хурала Владимир Павлов.- От имени депутатов парламента Бурятии приветствую гостей и участников фестиваля! Поздравляю вас с открытием юрточного городка и началом фестиваля «Алтаргана»! В нашей республике в дружбе и согласии проживают представители многих народов и национальностей. Вместе мы преодолеваем трудности, вместе достигаем успехов. Наша сила в дружбе, согласии и единстве! Пусть эти праздничные дни «Алтарганы» укрепят наши связи, дружбу, станут источником возрождения исконных традиций и обычаев наших народов! - обратился к участникам и гостям праздника Владимир Павлов.В церемонии приняли участие представители республиканской власти, почетные гости из Монголии, Иркутской области и других регионов, а также многие депутаты Народного Хурала.Открытие юрточного городка одновременно стало стартом сразу для шести национальных творческих состязаний: конкурса «Один день бурята», конкурса улигершинов, конкурса исполнителей на сууха-хуур и суур, конкурса бурятской народной песни, конкурса конского убранства «Морин эрдэни» и конкурса народного танца «Нютагай бүжэг».Накануне открытия, 1 июля, на Театральной площади имени Лхасарана Линховоина прошла торжественная церемония жеребьевки творческих конкурсов. Спикер парламента Владимир Павлов нажал кнопку генератора случайных чисел, определившего очередность выступлений участников конкурса улигершинов и исполнителей одической поэзии «Үльгэрэй аялга», хранителей древних сказаний бурятского народа.В этот же день Владимир Павлов провел встречу с членом Великого Государственного Хурала Монголии господином Сэддоржем, который посетил Бурятию впервые. Ренчинбямбын Сэддорж не только депутат парламента Монголии, но и председатель Постоянного комитета экономики законодательного органа. На встрече стороны обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества, укрепления дружественных связей, углубления двусторонних отношений между Бурятией и Монголией.Основная торжественная церемония открытия фестиваля - театрализованное представление «Шэдитэ Алтаргана» с участием более 2000 артистов - прошла вечером 2 июля на Центральном стадионе Бурятии.В парадном шествии прошли представители Бурятии, Забайкалья, Иркутской области, Монголии и Китая. Колоннами прошли представители бурятских землячеств из Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской, Магаданской и Калининградской областей, Красноярского, Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Республики Татарстан, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. На фестиваль приехали делегации из Новосибирска, Норильска, Мирного и Нерюнгри.Грандиозное событие, объединяющее бурятские диаспоры и гостей со всего мира, проводилось в Улан-Удэ ровно через 20 лет после того, как летом 2006 года Бурятия впервые приняла эстафету «Алтарганы».Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов, приветствуя участников и гостей фестиваля на бурятском языке, отметил, что «Алтаргана» стала символом дружбы, единения, сохранения традиций и обычаев бурятского народа.- Буряад угсаатанай hүлдэ үргэhэн «Алтаргана» нааданда сугларhан арад зоноо, холо ойрын айлшадаа Арадай Хуралай hунгамалнуудай зүгhөө халуунаар амаршалжа, хүн бүхэндэ омогорхол, урма зориг, баяр баясхалан хүсэнэб!После торжественного поднятия флага фестиваля праздничное открытие украсило яркое театрализованное представление «Шэдитэ Алтаргана».3 июля на ипподроме Янгажинского дацана стартовали конные скачки «Мори урилдаан».- Отрадно, что из года в год увлеченных конным спортом молодых ребят становится все больше. Символично, что в год огненной Лошади мы проводим на нашей благодатной бурятской земле международный национальный фестиваль, который объединил наш народ, проживающий в трех странах и многих регионах России от Калининграда до Камчатки, и конные скачки являются его неотъемлемой частью. С праздником! Желаю удачи и победы! - приветствовал участников и гостей от имени парламентариев заместитель председателя Народного Хурала Бурятии Баир Гармаев.Состязания собрали рекордное количество участников за всю историю проведения «Алтарганы» - 214 заявок, допущен 181 участник. Предыдущий рекорд принадлежал Забайкальскому краю - 157 участников. Внушительным стал и призовой фонд - 4,2 млн рублей. Суперприз - автомобиль УАЗ «Патриот» - достался скакуну Тайфун из Иволгинского района, победителю дистанции в 21 км.3 июля в Физкультурно-спортивном комплексе прошел конкурс красавиц «Дангина». Его участницами стали 18 девушек из Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Монголии и Китая. Конкурсные испытания включали визитную карточку «Магтан дуулая угаа, нютагаа» - оригинальную рекламу-приглашение с рассказом о себе и родном крае, сольное исполнение бурятского танца, интеллектуальный конкурс на знание традиций и обычаев, а также дефиле в вечерних нарядах с элементами бурятского костюма.В финал вышли пять участниц. Победительницей и обладательницей Гран-при стала Оэлун Жагбаева из Закаменского района Бурятии, которая получила главный приз - автомобиль.4 июля на площади Советов прошла большая церемония награждения лауреатов творческих конкурсов. Глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель Народного Хурала Владимир Павлов чествовали победителей.К традиционным конкурсам фестиваля в этот раз впервые добавили новую номинацию - исполнители на суух-хууре и сууре. Победителями среди профессионалов стали Эрдэм Дымбрылов и Сэлмэг Ангаева (Бурятия), Баяндай Ертагаев и Тумэн Осоров (Иркутская область), Оюуна Рабданова и Жанна Янгутова (Забайкальский край).Владимир Павлов, выступая на церемонии, отметил огромную работу организационного комитета фестиваля под руководством главы Бурятии.- В течение двух лет проведена кропотливая, очень большая работа. Наши дорогие земляки, уважаемые гости высоко оценивают организацию площадок для конкурсов и соревнований. Сегодня нас ожидает яркое, красочное закрытие фестиваля. Каждый из вас, кто участвовал в мероприятиях, внес свою лепту, чтобы фестиваль удался и запомнился. «Алтаргана» способствует сохранению и развитию бурятской культуры и искусства, передаче национального богатства - традиций и обычаев - следующему поколению. А также главному - популяризации бурятского языка, укреплению добрососедских отношений России с Монголией и Внутренней Монголией Китая, Бурятии с нашими соседями - Забайкальским краем и Иркутской областью. Пусть фестиваль послужит стимулом для процветания наших регионов и стран.4 июля в правительстве Бурятии состоялось расширенное заседание Международного организационного комитета фестиваля. В его работе приняли участие представители Иркутской области, Забайкальского края, Монголии и Китая.Одним из ключевых вопросов стало определение площадок проведения следующих фестивалей «Алтаргана». Глава Бурятии Алексей Цыденов подчеркнул, что «Алтаргана» стала важной международной площадкой для сохранения культуры, языка и традиций бурятского народа. Участники заседания подтвердили ранее установленную очередность: в 2028 году «Алтаргану» примет Иркутская область, а в 2030 году - Забайкальский край.Вечером 4 июля на Центральном стадионе прошла торжественная церемония закрытия фестиваля. Подведены итоги всех конкурсов и состязаний. Названы абсолютные чемпионы в трех традиционных видах спорта: «Һээр шаалган», «Бүхэ барилдаан» и «Сур харбаан». Каждый из них получил главный приз - автомобиль «УАЗ Патриот».Кульминацией церемонии стала передача флага «Алтарганы». Символ фестиваля передан представителям Иркутской области - именно там, согласно принятой очередности, состоится следующая встреча в 2028 году.По данным организаторов, в фестивале приняли участие более 5300 официальных участников. Около 3800 человек выступили на творческих площадках. Почти 1500 спортсменов соревновались в шести видах национального спорта.География гостей охватила делегации Монголии, Китая, Кыргызстана, Казахстана, различных регионов России, а также представителей 15 национально-культурных автономий бурятского народа. Установлен исторический рекорд: на старт конных скачек вышел 181 участник - самое большое количество за всю историю фестиваля.«Алтаргана» вновь подтвердила: культура не знает границ. А дружба и единство - те ценности, которые делают этот праздник по-настоящему народным.