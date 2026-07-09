Происшествия 09.07.2026 в 09:06

На севере Бурятии в ДТП погибли двое человек

Стали известны подробности аварии с пикапом
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Текст: Карина Перова
На севере Бурятии в ДТП погибли двое человек
Фото: ГАИ Бурятии

Стали известны подробности вчерашнего смертельного ДТП в Северо-Байкальском районе Бурятии. В ГАИ республики подчеркнули, что трагедия случилась в поселке Нижнеангарск.

Предварительно, почти в пять часов вечера 47-летний водитель автомобиля «Митсубиши» не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и опрокинулась.

«В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Две женщины с тяжелыми травмами были госпитализированы в медицинское учреждение, одна из которых позже скончалась», - прокомментировали в Госавтоинспекции региона.

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