На севере Бурятии в ДТП погибли двое человек

Стали известны подробности вчерашнего смертельного ДТП в Северо-Байкальском районе Бурятии. В ГАИ республики подчеркнули, что трагедия случилась в поселке Нижнеангарск.

Предварительно, почти в пять часов вечера 47-летний водитель автомобиля «Митсубиши» не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и опрокинулась.

«В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Две женщины с тяжелыми травмами были госпитализированы в медицинское учреждение, одна из которых позже скончалась», - прокомментировали в Госавтоинспекции региона.