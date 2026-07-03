Не стало видного врача Бурятии Михаила Рябова

Вчера вечером на 89-м году ушел из жизни видный бурятский медик Михаил Петрович Рябов. Он посвятил 60 лет Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко, пройдя путь от врача-отоларинголога до главного врача. О его смерти сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

«Для меня, как и для многих моих коллег, Михаил Петрович был не просто выдающимся врачом и ученым – он был Учителем с большой буквы. Тем самым наставником, который помогал выбрать путь, направлял, вдохновлял. Для целых поколений нынешних титанов бурятской медицины он стал путеводной звездой в профессии. При этом он оставался удивительно скромным, невероятно трудолюбивым и исключительно сильным человеком. Именно такими качествами и определяется настоящий Учитель и Врач», - написала министр.

Михаил Петрович родился 5 ноября 1937 года в селе Хмелевка Сурского района Куйбышевской области. В 1973 году окончил Благовещенский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».

Михаил Рябов 20 лет руководил главной больницей республики (1987–2007 гг.). С его участием в 1995 году построили новый хирургический корпус с 16 операционными. Это прорывное событие открыло эру сложнейших операций на сердце и аорте, органов пищеварения и малого таза, нейрохирургических вмешательств. Именно тогда приобрели первый ангиографический комплекс, положивший начало эндоваскулярной хирургии в регионе.

При этом он никогда не прекращал свою хирургическую практику, на его счету более 10 тысяч операций. Врач дежурил в родном ЛОР-отделении, виртуозно владел скальпелем в сложнейших разделах отоларингологии – микрохирургии уха и онкологии гортани.

Михаил Рябов – кандидат наук, автор 150 научных работ, 3 монографий, 9 пособий. Трижды избирался депутатом Верховного Совета и Народного Хурала, разрабатывал законы в сфере здравоохранения.

Его заслуги отмечены орденами Трудового Красного Знамени (1986) и Почета (1999), званиями «Заслуженный врач РФ» (1995), «Народный врач Бурятии» (2002), «Почетный гражданин Республики Бурятия» (2007) и многими другими наградами.

«Михаил Петрович Рябов вывел республиканскую больницу на принципиально новый уровень, определил ее перспективы на десятилетия вперед и воспитал три поколения врачей. Его уход – невосполнимая потеря для всей системы здравоохранения Бурятии», - заключила Евгения Лудупова.