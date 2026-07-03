Общество 03.07.2026 в 10:45

Не стало видного врача Бурятии Михаила Рябова

Он посвятил 60 лет Республиканской клинической больнице
A- A+
Текст: Карина Перова
Не стало видного врача Бурятии Михаила Рябова
Фото: соцсети

Вчера вечером на 89-м году ушел из жизни видный бурятский медик Михаил Петрович Рябов. Он посвятил 60 лет Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко, пройдя путь от врача-отоларинголога до главного врача. О его смерти сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

«Для меня, как и для многих моих коллег, Михаил Петрович был не просто выдающимся врачом и ученым – он был Учителем с большой буквы. Тем самым наставником, который помогал выбрать путь, направлял, вдохновлял. Для целых поколений нынешних титанов бурятской медицины он стал путеводной звездой в профессии. При этом он оставался удивительно скромным, невероятно трудолюбивым и исключительно сильным человеком. Именно такими качествами и определяется настоящий Учитель и Врач», - написала министр.

Михаил Петрович родился 5 ноября 1937 года в селе Хмелевка Сурского района Куйбышевской области. В 1973 году окончил Благовещенский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». 

Михаил Рябов 20 лет руководил главной больницей республики (1987–2007 гг.). С его участием в 1995 году построили новый хирургический корпус с 16 операционными. Это прорывное событие открыло эру сложнейших операций на сердце и аорте, органов пищеварения и малого таза, нейрохирургических вмешательств. Именно тогда приобрели первый ангиографический комплекс, положивший начало эндоваскулярной хирургии в регионе.

При этом он никогда не прекращал свою хирургическую практику, на его счету более 10 тысяч операций. Врач дежурил в родном ЛОР-отделении, виртуозно владел скальпелем в сложнейших разделах отоларингологии – микрохирургии уха и онкологии гортани.

Михаил Рябов – кандидат наук, автор 150 научных работ, 3 монографий, 9 пособий. Трижды избирался депутатом Верховного Совета и Народного Хурала, разрабатывал законы в сфере здравоохранения.

Его заслуги отмечены орденами Трудового Красного Знамени (1986) и Почета (1999), званиями «Заслуженный врач РФ» (1995), «Народный врач Бурятии» (2002), «Почетный гражданин Республики Бурятия» (2007) и многими другими наградами.

«Михаил Петрович Рябов вывел республиканскую больницу на принципиально новый уровень, определил ее перспективы на десятилетия вперед и воспитал три поколения врачей. Его уход – невосполнимая потеря для всей системы здравоохранения Бурятии», - заключила Евгения Лудупова.
Теги
Михаил Рябов врач некролог

Все новости

Ушедшую из пансионата в Улан-Удэ женщину нашли в заброшенном парке
03.07.2026 в 13:53
Глава Бурятии: «Ситуация по топливу выправляется»
03.07.2026 в 13:11
Улан-удэнец завалил выезд соседу бетонными плитами
03.07.2026 в 13:00
««Ростелеком» познакомил с «Нейрошлюзом» сотрудников здравоохранения Бурятии
03.07.2026 в 12:16
Общественники призывают жителей Бурятии сохранять спокойствие
03.07.2026 в 12:02
В Улан-Удэ открытие «Алтарганы-2026» объединило тысячи людей
03.07.2026 в 11:55
Улан-удэнец искал с росгвардейцами телефон, который сам же и украл
03.07.2026 в 11:23
В Новосибирске ветеринары спасли сову с некрозом лапы
03.07.2026 в 11:19
На севере Бурятии ограничили доступ к 28 аварийным домам
03.07.2026 в 11:04
Зурхай на пятницу, 3 июля
03.07.2026 в 10:58
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июля

Читайте также
Ушедшую из пансионата в Улан-Удэ женщину нашли в заброшенном парке
Она была сильно обезвожена
03.07.2026 в 13:53
Глава Бурятии: «Ситуация по топливу выправляется»
На заправки поступили дополнительные объемы
03.07.2026 в 13:11
Улан-удэнец завалил выезд соседу бетонными плитами
В администрации города организовали их принудительный вывоз
03.07.2026 в 13:00
««Ростелеком» познакомил с «Нейрошлюзом» сотрудников здравоохранения Бурятии
03.07.2026 в 12:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru