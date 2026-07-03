Общество 03.07.2026 в 10:56
В Иркутск подвезли бензин
Еще одна сеть возобновила продажу топлива в регионе
Текст: Иван Иванов
Сеть АЗС «Крайснефть» возобновила продажу бензина АИ-92 и АИ-95 физическим лицам в Иркутске и Ангарске. На данный момент топливо доступно на семи автозаправочных станциях, сообщает портал IRK.RU.
При этом в регионе по-прежнему запрещен отпуск топлива в канистры и любые другие емкости. Максимальное количество бензина на один автомобиль — 30 литров (по сообщениям очевидцев, фактически — до 20 литров). Онлайн-сервисы для заправки и заправка по топливным картам сторонних компаний временно не работают.
При этом в регионе по-прежнему запрещен отпуск топлива в канистры и любые другие емкости. Максимальное количество бензина на один автомобиль — 30 литров (по сообщениям очевидцев, фактически — до 20 литров). Онлайн-сервисы для заправки и заправка по топливным картам сторонних компаний временно не работают.
Тегииркутская область