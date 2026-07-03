Общество 03.07.2026 в 10:58
Зурхай на пятницу, 3 июля
18-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Овцы, Курицы, Лошади и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», совершать добродетельные дела.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Тигра и Зайца; заниматься государственными делами, торговать, строить дома, проводить похороны.
Стрижка волос: к потере и ущербу имущества.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.
Фото: Номер один
Неблагоприятно: для родившихся в годы Тигра и Зайца; заниматься государственными делами, торговать, строить дома, проводить похороны.
Стрижка волос: к потере и ущербу имущества.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.
Фото: Номер один