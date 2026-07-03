Зурхай на пятницу, 3 июля

Благоприятно: для родившихся в годы Овцы, Курицы, Лошади и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», совершать добродетельные дела.Неблагоприятно: для родившихся в годы Тигра и Зайца; заниматься государственными делами, торговать, строить дома, проводить похороны.Стрижка волос: к потере и ущербу имущества.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на восток.Фото: Номер один