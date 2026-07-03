В Монголии обнаружили останки 75 погибших советских воинов

На реке Халхин-гол 87 лет назад монгольские и советские войска совместными усилиями остановили японскую агрессию. Сегодня память о тех событиях продолжают хранить поисковые экспедиции, возвращающие из забвения имена павших защитников.Как сообщает портал «Монцамэ», недавняя международная поисковая экспедиция, прошедшая при участии монгольских исследователей, военнослужащих и курсантов из более чем 20 регионов России, обнаружила останки 75 советских солдат и офицеров. Благодаря сохранённым документам и современным технологиям личности почти двух десятков из них смогли установить.Особенностью последней экспедиции стало то, что впервые работы велись не только на суше, но и под водой, включая обследование монгольских озёр в поисках советских самолётов.