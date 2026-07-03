На севере Бурятии ограничили доступ к 28 аварийным домам

В Бурятии сотрудники Северобайкальской межрайонной прокуратуры в ходе проверки обнаружили, что 28 расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, остаются с неустойчивыми несущими конструкциями и могут рухнуть.

В эти «заброшки» могли спокойно попасть посторонние, в том числе дети, что создавало реальную угрозу их жизни и здоровью.

«Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления прокурором искового заявления. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Уже ограничен доступ к пяти зданиям», - рассказали в прокуратуре республики.

Ранее «Номер один» сообщал, как жители Северобайкальска жаловались, что у них годами не вывозят мусор от снесенных домов. В комитете по управлению городским хозяйством заявляли, мол, в местном бюджете нет денег на одномоментный вывоз этого хлама.