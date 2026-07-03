Улан-удэнец искал с росгвардейцами телефон, который сам же и украл

В Улан-Удэ накануне вечером охранник автовокзала нажал «тревожную кнопку» и сообщил сотрудникам Росгвардии, что у мужчины украли телефон.

Правоохранители опросили потерпевшего и усадили его в служебный автомобиль, направившись на объезд ближайших улиц для поиска преступника. После старший группы задержания предложил мужчине позвонить на его телефон.

Однако выяснилось, что горожанин не только не знает номер, но и гаджет вообще ему не принадлежит. Также при осмотре у мужчины нашли банковскую карту на женское имя, которую тот вытащил из чехла телефона.

Он признался, что нашел телефон в маршрутке и вместе со случайным знакомым решил его продать с рук, но последний скрылся с находкой. С чужой карты мужчина успел совершить несколько покупок – в основном брал алкоголь.

«Гражданина задержали и доставили в отдел полиции для принятия правового решения. Там выяснилось, что утром поступило заявление о краже от кондуктора автобуса. У женщины украли телефон, пока он стоял на зарядке. В отношении 50-летнего улан-удэнца, ранее неоднократно попадавшего в поле зрения правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по факту кражи», - рассказали в Росгвардии по Бурятии.