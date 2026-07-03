Общество 03.07.2026 в 11:19

В Новосибирске ветеринары спасли сову с некрозом лапы

Птице сделали сложнейшую операцию
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Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске ветеринары спасли сову с некрозом лапы
Фото: предоставлено Ксенией
Обычное утро на даче для сибирячки Ксении превратилось в настоящую спасательную операцию.

— Все началось с того, что меня разбудили наши собаки — они просились на улицу. Я их выпустила, пошла умываться и вскоре заметила, что мои питомцы как-то необычно себя ведут. Присмотрелась, увидела на земле что-то серое, долго пыталась понять, что это. Потом дошло, что это не животное, а птица, — рассказала КП-Новосибирск Ксения.

Собаки никогда раньше не встречали сов и пытались познакомиться с неожиданной гостьей:

— Они хотели ее обнюхать, как-то контактировать. Сова была не слишком этому рада, поэтому расправляла крылья, чтобы казаться больше и страшнее. Когда я поняла, что происходит, сразу загнала собак домой и разбудила мужа, чтобы он присмотрел за птицей, пока я связываюсь с волонтерами.

При осмотре Ксения заметила, что одна лапка совы вся в крови. Женщина связалась с волонтером Базы реабилитации диких животных Яной Розман.

— Я не рассчитывала, что мне ответят в такое время — все-таки было около половины восьмого утра. Но Яна быстро написала, что птицу нужно срочно везти в определенную ветеринарную клинику, с которой сотрудничает база.

Путь оказался непростым — от дачи Ксении в Бердске до клиники возле железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный. Для перевозки супруги подготовили коробку с отверстиями для воздуха, постелили внутрь ткань и осторожно посадили туда сову.

м казалось сначала. Лапка не просто повреждена — там развился некроз. Кроме того, сова была сильно истощена. Еще у нее обнаружили большое количество паразитов.

— Мне сказали, что шансов пережить операцию очень мало, предложили усыпить птицу. Но одна из врачей решила рискнуть и провела ампутацию лапки. К счастью, сова хорошо вышла из наркоза.

Сейчас сова проходит реабилитацию. Именно от того, как пройдет восстановление после операции, будет зависеть ее дальнейшая жизнь.

— На волю ее уже никто не выпустит — с одной лапкой она там просто не выживет. После реабилитации для нее будут искать людей, которые знают, как ухаживать за такими птицами, смогут обеспечить ей хороший уход и при необходимости проводить все необходимые процедуры, — рассказала Ксения.

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