В Улан-Удэ открытие «Алтарганы-2026» объединило тысячи людей

Накануне, 2 июля, на Центральном стадионе Улан-Удэ торжественно открылся XVI Международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-2026» (6+). Долгожданное событие, которое вернулось в Бурятию спустя 10 лет, объединило тысячи людей.

Гостей и участников из Монголии, Китая, Забайкальского края, Иркутской области и регионов России встретили парадом-шествием, театрализованным представлением «Шэдитэ Алтаргана» и выступлениями звезд бурятской эстрады.

Глава Бурятии Алексей Цыденов дал официальный старт масштабному фестивалю и поздравил участников.

«Сохранение нашего культурного наследия – это задача не только государства, но и каждого из нас. Культурный, спортивный, национальный фестиваль «Алтаргана» – важное событие, которое объединяет наши общие усилия по сохранению и обогащению бурятской культуры как части многонациональной культуры России».

Руководитель региона также поблагодарил организаторов, участников и гостей за то, что праздник объединил тысячи людей вокруг общих ценностей.

«Глубоко символично, что наш фестиваль проходит в Год единства народов России. Любовь к своей стране, уважение многовековых обычаев, почитание старшего поколения и воспитание молодёжи в духе преемственности – эти ценности разделяют представители всех народов и конфессий нашей великой Родины», - добавил Алексей Цыденов.