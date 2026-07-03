Общество 03.07.2026 в 12:02

Общественники призывают жителей Бурятии сохранять спокойствие

Панические настроения только усугубляют ситуацию с топливом
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Текст: Дмитрий Родионов
Общественники призывают жителей Бурятии сохранять спокойствие
Фото: архив «Номер один»
Председатель Общественной палаты Бурятии, экс-министр экономики республики Татьяна Думнова высказалась по ситуации с топливом в республике. По ее словам, это «яркий пример того, как информационный шум способен усиливать реальные проблемы». В мессенджерах быстро разгоняются панические настроения: люди выкладывают фото очередей на заправках, обсуждают дефицит бензина, а это, в свою очередь, подталкивает спрос вверх. В итоге запасы АЗС, рассчитанные на несколько дней, могут быть выбраны буквально за часы. 

- Такие всплески спроса уже не раз наблюдались и в других сегментах рынка: вспомним гречку, растительное масло, яйца. Поэтому сегодня особенно важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, - отмечает Татьяна Думнова.

Ситуация с топливом в Бурятии, по ее словам, сегодня выглядит не как обвал, а как сигнал к более системной настройке рынка. Формально запасы на АЗС остаются в нормативных пределах, однако сезонный спрос, логистические ограничения и временные уточнения в работе отдельных операторов показывают: региону нужна более устойчивая модель топливообеспечения.

В краткосрочной перспективе главный резерв — это логистика и диверсификация поставок. Бурятии важно не зависеть от одного-двух маршрутов завоза топлива и иметь запас прочности на случай перебоев на внешних направлениях, колебаний оптовых цен и роста потребления в пиковые периоды. Не менее важно, чтобы нефтебазы, розница и перевозчики работали как единая система, без разрывов, когда топливо в регионе есть, но до конкретной заправки оно доходит с задержкой.

Второй резерв — региональные запасы и управляемость цепочки поставок. Для республики с протяженной территорией, удаленными районами и разной транспортной нагрузкой особенно важно, чтобы резерв был не только на уровне крупных операторов, но и внутри всей логистической цепочки. Иначе любое колебание на рынке быстро превращается в нервозность среди автомобилистов и дополнительное давление на цены.

Эксперт в области энергетики Бурятии Владимир Афанасьев рекомендует начать преодоление топливного кризиса с малого — сократить потребление бензина. Он отмечает, что расход топлива напрямую зависит от темпа и манеры вождения: резкие ускорения, превышение скорости и нарушения правил приводят к колоссальному расходу горючего. Эксперт рекомендует по возможности пользоваться общественным транспортом. 

Афанасьев полагает, что к концу июля острота кризиса снизится до минимального уровня, а затем ситуация постепенно стабилизируется. При этом он особо отмечает: главное — не поддаваться панике.

Что касается самих автомобилистов, то здесь тоже не стоит впадать в крайности. Отказываться от больших машин только из-за текущей ситуации на топливном рынке было бы неправильно. Большой автомобиль может быть вполне оправдан в семье, в сельской местности, в работе, на дальних маршрутах и в условиях сурового климата. Но если речь идет о ежедневных городских поездках и коротких маршрутах, тогда уже действительно стоит считать экономику владения и смотреть на более рациональные варианты.

Перспектива электромобилей в Бурятии есть, и она уже перестала быть чисто теоретической. В республике развивается зарядная инфраструктура, в том числе быстрая, и поддерживается строительство электрозарядных станций. Но электромобиль пока нельзя считать универсальной заменой для всех: он лучше подходит для города и предсказуемых маршрутов, чем для дальних поездок и тяжелых условий эксплуатации.

Газ — более реалистичный вариант для части транспорта. Речь прежде всего о городских автобусах, служебных автомобилях, коммунальной технике и части коммерческого парка. Газомоторное топливо может заметно снизить нагрузку на бензиновый рынок, но для этого нужны инфраструктура, заправочная сеть, техника и понятные экономические расчеты. То есть это не быстрый эффект, а среднесрочная стратегия.

Как отмечает эксперт, «Бурятии нужна не разовая реакция на отдельные колебания рынка, а последовательная работа по повышению топливной и транспортной устойчивости».
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топливо

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