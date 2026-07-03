Общество 03.07.2026 в 12:16

««Ростелеком» познакомил с «Нейрошлюзом» сотрудников здравоохранения Бурятии

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Текст: Служба информации "Номер один"
««Ростелеком» познакомил с «Нейрошлюзом» сотрудников здравоохранения Бурятии
Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"
Эксперты «Ростелекома» представили онлайн-платформу «Нейрошлюз» министерству здравоохранения Бурятии и руководителям медицинских учреждений региона на обучающем семинаре. Участники узнали о возможностях цифрового решения и смогли протестировать различные нейросетевые модели.

В «Нейрошлюзе» доступно около 30 ИИ-сервисов, которые выполняют широкий спектр задач с различными форматами данных. Например, пользователь может сделать умный поиск по документам — ИИ найдет ответ на 80% быстрее человека — или за пять минут подготовить протокол мероприятия со списком участников и ключевыми решениями, загрузив в сервис аудио или видеофайл. Кроме стандартных ИИ-моделей, на платформе представлены инструменты для создания персонализированных решений: например, конструктор шаблонов или ИИ-ассистент.

Жаргал Махачкеев, директор ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Республики Бурятия»:

«Мы узнали, что платформа способна не только генерировать тексты и изображения, но и автоматизировать расшифровку встреч, подготовку протоколов и конспектирование документов — для решения повседневных задач данный продукт может быть очень полезен. Для нас, как для управленческой структуры, очень важна представленная "Ростелекомом" статистика: применение подобных решений позволяет высвободить до 20–30% рабочего времени сотрудников за счет снятия рутинной нагрузки. Это серьезный резерв для повышения эффективности». 

Михаил Комаров, директор по развитию бизнеса в области работы с данными и искусственным интеллектом «Ростелекома»:

«Существуют различные направления в ИИ, которые могут повышать качество медицинских услуг, например, компьютерное зрение и анализ снимков МРТ, КТ, а также обучение ИИ-моделей для помощи в постановке диагноза и назначения исследований. На медицинских работников возлагается множество “бумажной” работы, в автоматизации которой помогает искусственный интеллект — написание статей, писем и служебных записок, подготовка к выступлениям, создание презентаций, поиск по нормативной документации или внутренним инструкциям и регламентам. Именно для таких задач и был создан “Нейрошлюз”, который уже помогает десяткам тысяч сотрудников “Ростелекома”. Мы рады транслировать наш опыт для государственных служащих по всей России».

«Ростелеком» запустил платформу «Нейрошлюз» два года назад. Сегодня в ней работают более 50 тысяч пользователей. С конца прошлого года сервис пилотируется в различных регионах России, в том числе и в Бурятии. Опыт создания и последующего успешного внедрения «Нейрошлюза» внутри контура компании послужил импульсом для разработки ИИ-офиса для госведомств: федеральных и муниципальных органов власти. Продукт объединяет различные ИИ-агенты и нейросети, Пилотирование проходит на внутренних мощностях оператора, что делает платформу безопасной и исключает утечки данных.

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