Происшествия 03.07.2026 в 17:10
В Бурятии на одну женщину возбудили аж десять уголовных дел
Она пыталась наладить наркотрафик, но столкнулась с сотрудниками УФСБ
Текст: Макар Захаров
Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия пресекли деятельность гражданки, причастной к организации канала поставок запрещенных веществ.
– В отношении нее возбуждено и расследовано десять уголовных дел, – рассказали в пресс-службе.
Женщина имела прямое отношение к незаконной перевозке наркотических средств синтетического происхождения общей массой 9,3 кг. В ассортименте были: мефедрон – более 4 кг, гашиш – около 5 кг, кокаин – 5 граммов, МДМА – 1 грамм, d-Лизергид – 12 граммов.
Впоследствии она планировала все это сбыть.
Кабанский районный суд приговорил ее к лишению свободы на 10 лет. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.