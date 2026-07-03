В Бурятии на одну женщину возбудили аж десять уголовных дел

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия пресекли деятельность гражданки, причастной к организации канала поставок запрещенных веществ.

– В отношении нее возбуждено и расследовано десять уголовных дел, – рассказали в пресс-службе.

Женщина имела прямое отношение к незаконной перевозке наркотических средств синтетического происхождения общей массой 9,3 кг. В ассортименте были: мефедрон – более 4 кг, гашиш – около 5 кг, кокаин – 5 граммов, МДМА – 1 грамм, d-Лизергид – 12 граммов.

Впоследствии она планировала все это сбыть.

Кабанский районный суд приговорил ее к лишению свободы на 10 лет. Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.