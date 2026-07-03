Общество 03.07.2026 в 16:22
В Улан-Удэ следователи СК разыскивают мужчину, пропавшего почти 26 лет назад
На момент исчезновения ему было 16 лет
Текст: Карина Перова
В следственном отделе по Советскому району СУ СК России по Бурятии разыскивают мужчину, пропавшего почти 26 лет назад.
Намсараев Жаргал Данзанович (28.11.1983 г. р.) ушел из дома по улице Еравнинской в поселке Исток 24 сентября 2000 года. До настоящего времени его местонахождение не установлено.
Особые приметы отсутствуют. Приметы пропавшего (на момент исчезновения):
• азиатская внешность;
• рост около 165–170 см;
• волосы короткие, прямые, тёмные;
• среднего телосложения.
О местонахождении разыскиваемого просят сообщать по телефонам: 102 (полиция), 8 (3012) 44-70-93 (следственный отдел по Советскому району г. Улан-Удэ).