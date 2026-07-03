Общество 03.07.2026 в 14:27

В Бурятии родители тройни получили максимальный маткапитал

Это почти миллион рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии родители тройни получили максимальный маткапитал
Фото: архив «Номер один»
Соцфонд Бурятии назначил материнский капитал родителям тройни в максимальном размере. Как сообщили в учреждении, малыши родились в Улан-Удэ в начале мая. Первые два месяца мама и дети находились под наблюдением врачей, активно набирали вес. Выплаты они оформили, не выходя из медучреждения, благодаря тому что офис МФЦ находится прямо в здании Республиканского перинатального центра.

- По поступившим данным от ЗАГС Отделение СФР по Республике Бурятия автоматически оформило малышам СНИЛС, а также назначило материнский капитал. Размер маткапитала составил 963 243 рубля, то есть был назначен сразу в увеличенном размере — сообщила заместитель управляющего Отделением СФР по РБ Анна Володина.

В учреждении отметили, что материнский капитал в размере 728 931 рубль назначается проактивно при рождении первого ребенка, а с появлением второго увеличивается на треть - 234 321 рубль. Если в семье рождается двойня или тройня — материнский капитал назначается в увеличенном размере сразу.

Почти миллион рублей материнского капитала новоиспеченная многодетная семья может направить на первоначальный взнос, уплату основного долга или процентов по ипотеке, строительство жилья, получение ежемесячной выплаты на детей или оставить на оплату образовательных услуг для детей будущем. Сейчас мама и малыши чувствуют себя отлично и готовятся к выписке.

В Отделении СФР напомнили, что с появлением детей семье также положена единовременная выплата при рождении ребенка. В Бурятии сегодня ее размер составляет 34140 рублей. Если в семье родилась двойня или тройня — выплата назначается на каждого ребенка.

Кроме того, если мама работает официально, то по окончании больничного листа по беременности и родам ей будет назначено пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 40% от среднего заработка. Пособие назначается на каждого ребенка, но суммарно не может превышать 100% среднего заработка родителя. То есть 80% среднего заработка если родилась двойня, и 100% если в семье появилась тройня.

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