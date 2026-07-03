Общество 03.07.2026 в 15:16

Улан-удэнец взломал дверь пивного киоска ножницами и позвал туда друзей

Приятели выпили почти 15 литров пенного и уснули там же
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Текст: Карина Перова
Улан-удэнец взломал дверь пивного киоска ножницами и позвал туда друзей
Фото: нейросеть

В Улан-Удэ произошла курьезная кража. 19-летний парень взломал дверь пивного киоска обычными ножницами и позвал туда своих приятелей. Сигнализации и охраны на объекте не было.

На вопрос друзей, как он оказался внутри, молодой человек ответил, что якобы получил разрешение от знакомой. Компания распивала пенное прямо на месте. Всего они опрокинули в себя около 15 литров пива, а потом здесь же и уснули.

В таком положении их обнаружил вернувшийся 27-летний хозяин киоска. Ущерб составил 9 тысяч рублей. Испуганные парни разбежались, но личность одного из них установили быстро – ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

«Молодой человек дал признательные показания и частично возместил ущерб, выплатив половину суммы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - отметили в МВД по Бурятии.

 

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кража пивной киоск МВД

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