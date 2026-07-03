В Улан-Удэ женщина случайно выиграла велосипед во время прогулки

В Улан-Удэ 100-тысячный гость «Тропы здоровья» выиграл горный велосипед. Юбилейным посетителем стала Ольга Демчук, которая пришла на маршрут впервые.

«Мы часто гуляем в Верхней Березовке, а на новую тропу сегодня зашли в первый раз – и так удачно!», - поделилась впечатлениями Ольга.

Первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев пояснил, что на каждой тропе стоят счетчики.

«Тот факт, что менее чем за год после открытия тропу посетили 100 тысяч человек, говорит о её востребованности. Будем развивать проект дальше», - сказал Сергей Гашев.

Напомним, «Тропу здоровья» на Верхней Березовке открыли в прошлом году. Ее общая протяжённость составляет почти 21 километр, а маршрут объединяет пять участков.

Акция с чествованием «круглых» посетителей продолжится.