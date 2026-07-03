Общество 03.07.2026 в 15:46

В Улан-Удэ женщина случайно выиграла велосипед во время прогулки

Она стала 100-тысячным гостем «Тропы здоровья»
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ женщина случайно выиграла велосипед во время прогулки
Фото: администрация Улан-Удэ

В Улан-Удэ 100-тысячный гость «Тропы здоровья» выиграл горный велосипед. Юбилейным посетителем стала Ольга Демчук, которая пришла на маршрут впервые.

«Мы часто гуляем в Верхней Березовке, а на новую тропу сегодня зашли в первый раз – и так удачно!», - поделилась впечатлениями Ольга.

Первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев пояснил, что на каждой тропе стоят счетчики.

«Тот факт, что менее чем за год после открытия тропу посетили 100 тысяч человек, говорит о её востребованности. Будем развивать проект дальше», - сказал Сергей Гашев.

Напомним, «Тропу здоровья» на Верхней Березовке открыли в прошлом году. Ее общая протяжённость составляет почти 21 километр, а маршрут объединяет пять участков.

Акция с чествованием «круглых» посетителей продолжится.

Теги
тропа здоровья

Все новости

Конные скачки в рамках «Алтарганы» собрали рекордное количество участников
03.07.2026 в 17:20
В Улан-Удэ от Акбэса до 43‑го квартала уложили верхний слой асфальта
03.07.2026 в 17:17
Продолжали «работать» из-за решетки
03.07.2026 в 17:10
В Бурятии на одну женщину возбудили аж десять уголовных дел
03.07.2026 в 17:10
В Улан-Удэ следователи СК разыскивают мужчину, пропавшего почти 26 лет назад
03.07.2026 в 16:22
Первый замминистра культуры Бурятии уволится сразу после «Алтарганы»
03.07.2026 в 15:48
В Улан-Удэ женщина случайно выиграла велосипед во время прогулки
03.07.2026 в 15:46
Улан-удэнец взломал дверь пивного киоска ножницами и позвал туда друзей
03.07.2026 в 15:16
Житель Бурятии откопал на своем участке гранату времен гражданской войны
03.07.2026 в 14:50
В Бурятии родители тройни получили максимальный маткапитал
03.07.2026 в 14:27
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июля

Читайте также
Конные скачки в рамках «Алтарганы» собрали рекордное количество участников
Внушительным стал и призовой фонд - 4,2 млн рублей
03.07.2026 в 17:20
В Улан-Удэ от Акбэса до 43‑го квартала уложили верхний слой асфальта
Работы ведутся в рамках текущего ремонта
03.07.2026 в 17:17
В Улан-Удэ следователи СК разыскивают мужчину, пропавшего почти 26 лет назад
На момент исчезновения ему было 16 лет
03.07.2026 в 16:22
Улан-удэнец взломал дверь пивного киоска ножницами и позвал туда друзей
Приятели выпили почти 15 литров пенного и уснули там же
03.07.2026 в 15:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru