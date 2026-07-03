Житель Бурятии откопал на своем участке гранату времен гражданской войны

Житель поселка Николаевский Тарбагатайского района Бурятии во время земляных работ на своем приусадебном участке нашел предмет со следами коррозии, похожий на гранату.

На место выехали взрывотехники управления Росгвардии. Прибывшие сотрудники группы разминирования ОМОН в ходе обследования установили, что находка является гранатой системы «Милс» времен гражданской войны.

Гранату росгвардейцы передали военным саперам для дальнейшей утилизации.

Ранее гранату обнаружили в Улан-Удэ на проспекте 50-летия Октября возле мусорных баков.