Глава Бурятии: «Ситуация по топливу выправляется»

В Бурятии помимо заправок Роснефти и ННК, поступили дополнительные объёмы на «БРК». Сегодня с 8:00 утра сеть открыла продажу бензина АИ-92 и АИ-95, а также дизельного топлива для физических лиц. Заливают пока по 20 литров на один бак, об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Также вчера министром энергетики С. Е. Цивилевым утверждён план дополнительных поставок топлива в республику на июль и август. Как видим, ситуация по топливу выправляется», - написал Алексей Цыденов.

Временно все ещё закрыты продажи на трёх АЗС БРК:

· по улице Силикатной;

· по улице Моховой;

· на улице Жердева (в районе «Либерти»).

Ранее «Номер один» сообщал, что на автозаправочных станциях Улан-Удэ пройдет рейд для обеспечения порядка при отпуске топлива, в котором примут участие представители минтранса Бурятии, ГИБДД и Росгвардии.

Напомним, по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова для оперативного решения вопросов топливообеспечения создана специальная рабочая группа под руководством зампреда правительства Евгения Коркина. В её состав вошли представители минтранса, минпромторга, минсельхоза и Республиканского агентства по ГО и ЧС.