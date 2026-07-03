Улан-удэнец завалил выезд соседу бетонными плитами

В Улан-Удэ житель дома по улице 8 Марта столкнулся с проблемой: выезд с его участка оказался затруднен бетонными плитами, которые сосед складировал на своей придомовой территории.

Горожанин обратился в комитет муниципального контроля, так как это является прямым нарушением правил благоустройства, которые строго запрещают хранение стройматериалов на придомовой территории.

Специалисты составили протоколы об административном правонарушении. Однако собственник участка проигнорировал требования и отказался вывозить плиты, продолжая нарушать закон и создавать неудобства.

Для решения проблемы комитет совместно с администрацией Железнодорожного района организовал принудительный вывоз строительного материала. Расходы за данные работы взыщут с недобросовестного собственника в судебном порядке.

«Важно помнить: складирование материалов на придомовой территории не только портит внешний вид района, но и может мешать соседям и экстренным службам. Прилегающая территория – это зона ответственности собственника», - прокомментировали в профильном комитете.