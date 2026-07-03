Ушедшую из пансионата в Улан-Удэ женщину нашли в заброшенном парке

В отряде ЛизаАлерт Республики Бурятия рассказали о поисках 54-летней женщины с деменцией, которая 23 июня в одних тапочках и халате ушла из пансионата в Улан-Удэ в неизвестном направлении.

Жительницу нашли на следующий день в заброшенном парке – она была сильно обезвожена. Всего в поисковых мероприятиях было задействовано более 35 человек, включая добровольцев отряда и родственников.

Ночью экипажи и пешие группы прошли более 180 километров. Утром 24 июня поиск продолжился с оклейки ориентировок, поиска возможных свидетелей и просмотра записей с видеокамер, найденных ночью. К поиску присоединились односельчане женщины – они приехали из Заиграево.

Пятая поисковая группа, в состав которой вошли землячки пропавшей женщины, и смогла её обнаружить. Одна из них, Ольга Белова, рассказала, как это произошло.

«Обошли весь пустырь, обнаружили с одной стороны болота, с другой забор и вернулись, но по дороге обнаружили небольшой проход в местный заброшенный парк. Начали обход парка и в какой-то момент одна из девушек в нашей команде повернула голову и сказала: «там кто-то лежит». Я сразу узнала Татьяну, мы кинулись к ней, проверили, что она дышит, она отозвалась на наш оклик. Было видно, что она сильно обезвожена, перегрелась на солнце, ведь день стоял жаркий», - поделилась Ольга Белова.

На место вызвали «скорую», также прибыли спасатели и добровольцы отряда. До приезда медиков пострадавшую укрыли от солнца и небольшими порциями давали пить воду. После «скорая» доставила жительницу в больницу. Сейчас с ней все хорошо. А женщин, которые ее нашли, пригласили вступить в отряд «ЛизаАлерт».