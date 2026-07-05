Искусство на коже

Пляжная демонстрация рисунков на теле может стать поводом для административного штрафа - нововведения коснутся владельцев тату. Если в южной части страны пляжный сезон в самом разгаре, то для Бурятии, с учетом холодной погоды, все только начинается. Какие татуировки могут создать проблемы отдыхающим владельцам, а также как трансформировался мир нательной живописи, разбирался корреспондент «Номер один».Искусство татуировки прошло долгий путь от сакральных символов до эпатажного самовыражения. С некоторых пор тренд на татуированные тела вошел в современное общество.Сегодня можно встретить воспитателя, менеджера в банке, врача и медсестру с нанесенным рисунком.- Когда я начинал в нулевых, татуировка была уделом маргиналов или, наоборот, суровых «дедов», которые таким образом зашифровывали свои тюремные заслуги. Чтобы уговорить обычную девушку или офисного менеджера сесть в кресло, нужно было иметь дар убеждения. Сейчас же я записываю клиентов за три месяца вперед, и 80% из них - это люди без криминального прошлого и без бунтарского духа. Врачи, учителя, топ-менеджеры и студенты, - комментирует тату-мастер с 15-летним стажем Алексей.Мастер утверждает, что произошла смена статуса. Лет десять назад татуировку воспринимали как «забивку» - нечто грубое, закрывающее тело. Сейчас это превратилось в осознанный аксессуар.- Это не про то, чтобы спрятать кожу, а про то, чтобы украсить ее. Уровень проработки эскизов вырос до музейного: современные мастера работают тоньше, чем художники, и клиент приходит не за «картинкой», а за авторским произведением искусства, которое он носит с собой, - делится владелец студии.Тату-мастер уверен, что в век «цифры», когда люди живут в аватарах и соцсетях, татуировка - это последний оплот аналоговой реальности.- Вы не можете скачать ее, потерять пароль или продать на маркетплейсе. Она уникальна, она ваша и умирает только вместе с вами. Люди устали от виртуального лайка и хотят получить что-то осязаемое, что изменит их буквально на физическом уровне. В целом я рад, что моя профессия из подполья вышла в мейнстрим. Это значит, что люди научились брать ответственность за свое тело и свою историю. И это круто, - резюмирует Алексей.Россиянам с татуировками стоит быть осторожными. За публичную демонстрацию запрещенной символики, призывов к ненависти или неприличных изображений в общественном месте грозит серьезная ответственность.Вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько пояснил, что наказание зависит от содержания татуировки. За экстремистскую или нацистскую символику, равно как и за их пропаганду, предусмотрен штраф от 1 до 2,5 тыс. рублей. Если же тату содержит призывы к ненависти по расовому, национальному или религиозному признаку, сумма возрастает до 10 - 20 тыс. рублей либо нарушителю грозят обязательные работы до 100 часов или арест до 15 суток. Неприличные картинки и нецензурные выражения расценят как мелкое хулиганство - штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.Юристы напоминают: ответственность наступает не за сам факт наличия татуировки, а за ее публичную демонстрацию.Это значит, что пляж, парк или любое другое общественное место могут стать формальным поводом для составления протокола. Особое внимание правоохранители обращают на символику, включенную в список экстремистских организаций. Например, в 2025 году суд оштрафовал жителя Пермского края за демонстрацию татуировок с символикой запрещенного движения.В некоторых странах профессия тату-мастера официально признана и регулируется на уровне регионов. Чтобы работать, нужно получить лицензию, пройти обязательное обучение по гигиене и сдать строгие экзамены. Кое-где от специалистов даже требуют медицинские сертификаты. Татуировка там - это не просто искусство, а уважаемая профессия с полным набором прав, обязанностей и перспективами карьерного роста.В России же ситуация складывается с точностью до наоборот: художник, набивающий рисунок, может быть признанным мастером своего дела, а клиент, демонстрирующий эту работу на пляже, - потенциальным нарушителем.- В современном мире введение штрафов на пляже за наличие тату я не считаю хоть как-то аргументированным. Пляж - место общественное. И каждому нужно понимать, что люди могут встретиться разные. И это нормально, - комментирует тату-мастер из Улан-Удэ Виктория.Девушка уверена, что татуировка - это часть самого человека.- Это его внутренний мир, который получил шанс или возможность быть продемонстрированным. Для меня это искусство, а сама работа - исполнение мечты моего клиента. Отсюда и максимально положительное отношение к татуировкам. Для многих это действительно самовыражение, но не стоит исключать эстетическую и психологическую часть. Маскировка шрамов, к примеру, помогает избавиться от комплексов или стеснения. Клиент перестает стесняться, начинает больше себе нравиться и не обращает внимания на ту часть, которую считал недостатком. Теперь это красивый рисунок, решивший его проблему, - дополняет свое видение мастер татуировок.- Каждое утро я трачу 15 минут на то, чтобы замазать тональным кремом небольшого дракона на запястье. Руководство считает, что «изображения мифических существ» подрывают доверие к финансовому учреждению. На корпоративах я ношу кардиганы, потому что в организации четко дали понять, что видимая татуировка - это некомпетентность и инфантилизм, - рассказывает сотрудник банка 35-летняя Наталья.Бывший сотрудник авиакомпании рассказал про ужесточение правил в компании.- Я ушел из гражданской авиации, когда ужесточили правила формы. Причина - сплошной рукав от плеча до кисти. Я делал татуировку десять лет - это карта созвездий, никакой агрессии. Но в инструкции написано черным по белому, что татуировки, видимые под форменной рубашкой, запрещены. Что подобное отражается на имидже перевозчика. И это при том, что я отлетал 12 тыс. часов без единого замечания, - делится в социальных сетях 41-летний пилот Денис.Воспитатель в частном детском саду поделилась своей историей.- Мне сделали замечание родители, когда у меня во время игры закатался рукав свитера. У меня на предплечье красный мак - стильный, дорогой, эстетичный. Но мама ребенка сказала: «Моя дочь спросила, почему у вас кровь на руке, она теперь боится и плачет». Пришлось купить десяток кофт с длинным рукавом для лета. Я понимаю, что детям сложно отличить цветной рисунок от травмы, но обидно, что табу распространяется даже на флору и абстракцию, - рассказала 25-летняя Мария.Тату запрещают не потому, что они «зло», а потому, что мешают продавать, пугают клиентов или нарушают регламенты безопасности. Бизнес всегда выбирает деньги и спокойствие, а не эстетику сотрудника.Как бы там ни было, татуировки в современном мире давно превратились в обыденность. По уверению Виктории, за последние три года популярность на татуировки в Улан-Удэ сильно выросла.- Люди понимают, что общественное мнение их не волнует. Им куда важнее то, как они хотят выглядеть, что хотят видеть на себе. И это абсолютно здоровая и взрослая позиция. Популярность тату связываю с тем, что на людей меньше влияют предрассудки о тату-индустрии в целом. Люди понимают, что имеют право делать то, что они хотят. В рамках разумного это хорошая тенденция, - утверждает тату-мастер из Улан-Удэ.Как выяснилось, в столице Бурятии популярны те татуировки, которые несут символизм. Например, в виде мантры или связанное с семьей.- Здесь все понятно – это желание приблизиться к буддизму, сделать что-то на удачу, благополучие или проявить любовь к близким. В остальном среди девушек популярны цветы, змеи, драконы и птицы. Среди мужчин - те же драконы, тигры и некая абстракция. Выбирают то, что им «запало в душу», и именно это они хотят видеть на своем теле, в анатомически верном расположении и красивом исполнении. Глубоких смыслов здесь нет, - комментирует предпочтения улан-удэнцев Виктория.Самым юным клиентом мастера была 15-летняя девочка, которая пришла с мамой на парные татуировки. Наиболее возрастной клиенткой стала женщина 1964 года рождения.- Необычных татуировок у меня нет. Всегда все четко по задачам. И, казалось бы, самая абсурдная идея моего клиента мной воспринимается как нормальная. Примерно раз в полгода или год приходят клиенты на мини-тату в области лица - это обычно над глазом, под глазом, - отвечает на вопрос о татуировках на лице мастер боди-арта.Виктория утверждает, что больше работает с женской аудиторией.- После череды не очень приятных событий решила сделать себе татуировку «ловец снов» на предплечье. Наверное, в то время это была попытка расширить свои границы и позволить себе больше, чем можно было. Во время реализации меня захватил процесс, с тех пор и не отпускает. Живу и дышу этим с 2014-2015 года. Серьезно взялась за дело шесть лет назад. К слову, когда я только начинала и делала первые шаги, учить у нас девочку никто не хотел. Считалось, что это мужское дело. Приходилось хитрить и добирать знания наглядным путем: забиваться самой и наблюдать за техниками мастеров. После, уже в более благополучные времена, покупала консультации и обучения. Так и пришла к работе своей мечты, - рассказывает про свой опыт работы Виктория.Решать, делать ли татуировку и как относиться к людям с татуировками - личное дело каждого. Однако к выбору рисунка лучше подойти взвешенно, чтобы невзначай не стать нарушителем.