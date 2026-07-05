Общество 05.07.2026 в 06:02

Гороскоп для жителей Бурятии на 5 июля 2026 года

Астрологические советы для всех знаков зодиака
A- A+
Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 5 июля 2026 года

Овен (21 марта – 19 апреля)

На этой неделе важно заняться домом и семьей. Наведите порядок в мыслях и вокруг себя. К концу недели настроение станет ярче, а одинокие Овны могут встретить новую любовь.

 

Телец (20 апреля – 20 мая)

Финансы требуют внимания: возможны неожиданные поступления и расходы. Избегайте настойчивости с близкими, а в личной жизни ждут приятные сюрпризы. Воскресенье — хороший день для заботы о здоровье.

 

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Ваша ирония может кого-то обидеть, поэтому будьте деликатнее. Начало недели отлично подходит для встреч и свиданий, но избегайте эмоциональных решений в финансах и будьте аккуратны на дорогах.

 

Рак (22 июня – 22 июля)

Не спешите начинать новые дела, лучше проанализируйте планы. Это время внутренней тишины и перепроверки информации. Выходные проведите в кругу семьи.

 

Лев (23 июля – 22 августа)

Избегайте чужих проблем и больше заботьтесь о себе. Ваша привлекательность возрастает, люди будут тянуться к вам. В выходные смените обстановку для восстановления сил.

 

Дева (23 августа – 22 сентября)

Важные дела могут временно стоять на месте, зато личная жизнь радует. Не пытайтесь сделать всё сразу, сосредоточьтесь на долгосрочных планах и обучении.

 

Весы (23 сентября – 22 октября)

Внимание на карьеру и цели. Неделя хороша для общения с друзьями, но избегайте недосказанности. В выходные будьте осторожны со спортом и активными развлечениями.

 

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Неделя результативна, но требует осторожности. Захочется новых впечатлений, пересмотрите круг общения. На работе держитесь нейтралитета, а в любви идите на компромиссы.

 

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Домашние заботы отвлекают, но к концу недели появятся свежие возможности. Будьте внимательны к словам в любви и тщательно оценивайте финансовые возможности.

 

Козерог (22 декабря – 19 января)

Главная тема — отношения и внутренняя гармония. Возможны романтические события или новое чувство. Четко планируйте бюджет и стремитесь к уединению для равновесия.

 

Водолей (20 января – 18 февраля)

Начало недели продуктивно, вы быстро разберетесь даже в незнакомых вопросах. Желание перемен — отличный повод для экспериментов. В отношениях дайте чуть меньше контроля.

 

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Период подъема сил — беритесь за сложные задачи. Следите за психоэмоциональным балансом, йога и медитация помогут. Неделя хороша для романтики и активного отдыха на выходных.

Фото: нейросеть

Все новости

Иркутский губернатор разрешил населению заливать бензин в канистры
04.07.2026 в 17:48
От удара молнией сгорела школа
04.07.2026 в 17:38
Забайкальский край спасут дополнительным количеством солярки
04.07.2026 в 17:28
Военный из Бурятии стал лучшим специалистом физподготовки ВС России
04.07.2026 в 14:20
В Бурятии пятерых автомобилистов лишили прав
04.07.2026 в 14:11
Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам почти 12 миллионов
04.07.2026 в 12:08
В Бурятии назвали победителя конных скачек
04.07.2026 в 11:47
Жительница Улан-Удэ погибла под колесами внедорожника
04.07.2026 в 11:17
Змеи атакуют любопытных жителей Бурятии
04.07.2026 в 08:00
Капкан для скорбящих семей
04.07.2026 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июля

Читайте также
Зурхай на воскресенье, 5 июля
20-й лунный день
05.07.2026 в 06:00
Иркутский губернатор разрешил населению заливать бензин в канистры
Однако исключение сделано для жителей северных районов и некоторых предприятий 

04.07.2026 в 17:48
Забайкальский край спасут дополнительным количеством солярки
Правительство России  решило оказать экстренную помощь соседнему с Бурятией субъекту

04.07.2026 в 17:28
Военный из Бурятии стал лучшим специалистом физподготовки ВС России
В упорной борьбе мужчина обошёл 12 претендентов

04.07.2026 в 14:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru