Общество 04.07.2026 в 17:48
Иркутский губернатор разрешил населению заливать бензин в канистры
Однако исключение сделано для жителей северных районов и некоторых предприятий
Текст: Иван Иванов
В Иркутской области из-за дефицита топлива губернатор Игорь Кобзев внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности.
Для жителей отдалённых территорий, которым топливо необходимо для нормального жизнеобеспечения, разрешили заливать бензин в канистры. Для этого нужно получить справку от местной администрации. Об этом сообщает «Ирсити.ру».
Предприятиям, которые не могут доставить технику на заправки, также разрешили покупать топливо в канистры. В список вошли организации пищевой, перерабатывающей промышленности, аварийные службы, сельскохозяйственные, складские, жилищно-коммунальные, ресурсоснабжающие, управляющие и градообразующие предприятия.
Вне очереди на АЗС смогут заправляться перевозчики пассажиров, операторы по вывозу твёрдых коммунальных отходов, а также организации, оказывающие ритуальные услуги и занимающиеся инкассацией. Для этого потребуется подтверждение от органов местного самоуправления.
Инвалиды также могут заправляться без очереди, предъявив необходимые документы на АЗС.
Фото: "Номер один"
Для жителей отдалённых территорий, которым топливо необходимо для нормального жизнеобеспечения, разрешили заливать бензин в канистры. Для этого нужно получить справку от местной администрации. Об этом сообщает «Ирсити.ру».
Предприятиям, которые не могут доставить технику на заправки, также разрешили покупать топливо в канистры. В список вошли организации пищевой, перерабатывающей промышленности, аварийные службы, сельскохозяйственные, складские, жилищно-коммунальные, ресурсоснабжающие, управляющие и градообразующие предприятия.
Вне очереди на АЗС смогут заправляться перевозчики пассажиров, операторы по вывозу твёрдых коммунальных отходов, а также организации, оказывающие ритуальные услуги и занимающиеся инкассацией. Для этого потребуется подтверждение от органов местного самоуправления.
Инвалиды также могут заправляться без очереди, предъявив необходимые документы на АЗС.
Фото: "Номер один"