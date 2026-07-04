Иркутский губернатор разрешил населению заливать бензин в канистры

В Иркутской области из-за дефицита топлива губернатор Игорь Кобзев внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности.Для жителей отдалённых территорий, которым топливо необходимо для нормального жизнеобеспечения, разрешили заливать бензин в канистры. Для этого нужно получить справку от местной администрации. Об этом сообщает «Ирсити.ру».Предприятиям, которые не могут доставить технику на заправки, также разрешили покупать топливо в канистры. В список вошли организации пищевой, перерабатывающей промышленности, аварийные службы, сельскохозяйственные, складские, жилищно-коммунальные, ресурсоснабжающие, управляющие и градообразующие предприятия.Вне очереди на АЗС смогут заправляться перевозчики пассажиров, операторы по вывозу твёрдых коммунальных отходов, а также организации, оказывающие ритуальные услуги и занимающиеся инкассацией. Для этого потребуется подтверждение от органов местного самоуправления.Инвалиды также могут заправляться без очереди, предъявив необходимые документы на АЗС.Фото: "Номер один"