Общество 04.07.2026 в 17:48

Иркутский губернатор разрешил населению заливать бензин в канистры

Однако исключение сделано для жителей северных районов и некоторых предприятий 

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Текст: Иван Иванов
Иркутский губернатор разрешил населению заливать бензин в канистры
В Иркутской области из-за дефицита топлива губернатор Игорь Кобзев внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности.

Для жителей отдалённых территорий, которым топливо необходимо для нормального жизнеобеспечения, разрешили заливать бензин в канистры. Для этого нужно получить справку от местной администрации. Об этом сообщает «Ирсити.ру».

Предприятиям, которые не могут доставить технику на заправки, также разрешили покупать топливо в канистры. В список вошли организации пищевой, перерабатывающей промышленности, аварийные службы, сельскохозяйственные, складские, жилищно-коммунальные, ресурсоснабжающие, управляющие и градообразующие предприятия.

Вне очереди на АЗС смогут заправляться перевозчики пассажиров, операторы по вывозу твёрдых коммунальных отходов, а также организации, оказывающие ритуальные услуги и занимающиеся инкассацией. Для этого потребуется подтверждение от органов местного самоуправления.

Инвалиды также могут заправляться без очереди, предъявив необходимые документы на АЗС.


Фото: "Номер один"
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