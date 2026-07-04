Забайкальский край спасут дополнительным количеством солярки

3 июля 2026 года зампред правительства России Александр Новак поручил увеличить поставки нефтепродуктов в Забайкальский край. Решение принято по итогам совещания, посвящённого ситуации на топливном рынке.Как отметили в пресс‑службе кабмина, особое внимание при обсуждении уделили Забайкальскому краю и соседней Иркутской области — в обоих регионах сохранялась напряженная обстановка с обеспечением топливом.На встрече главы субъектов, представители федеральных ведомств и руководители нефтяных компаний доложили о текущих запасах, объёмах поставок, принимаемых мерах. По итогам обсуждения Новак дал поручение нефтяным компаниям нарастить отгрузки, чтобы как можно скорее удовлетворить внутренний спрос и стабилизировать ситуацию на региональных рынках. Для решения задачи планируется усилить координацию между бизнесом и федеральными структурами — это нужно, чтобы синхронизировать логистику и вовремя пополнять складские запасы. В качестве одной из дополнительных мер вице‑премьер рассматривал краткосрочный запрет на экспорт дизельного топлива: такой инструмент хотели задействовать на ограниченный период, чтобы оперативно сбалансировать предложение внутри страны.При этом чиновник поручил усилить поставки, однако остаётся главный вопрос, на который пока нет ответа: откуда взять дополнительные объемы бензина, если значительное количество заводов в России находится в ремонтах?Фото: "Номер один"