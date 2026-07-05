Зурхай на воскресенье, 5 июля

Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения богатства; для исполнения приумножающих дел.Неблагоприятно: создавать семью, проводить праздничные мероприятия, собрания и важные встречи, строить жилье.Стрижка волос: к голоду и жажде.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).Фото: Номер один