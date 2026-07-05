Общество 05.07.2026 в 06:00

Зурхай на воскресенье, 5 июля

20-й лунный день
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Текст: Алена Викулина
Зурхай на воскресенье, 5 июля
Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения богатства; для исполнения приумножающих дел.

Неблагоприятно: создавать семью, проводить праздничные мероприятия, собрания и важные встречи, строить жилье.

Стрижка волос: к голоду и жажде.

Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).

Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июля

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