Общество 05.07.2026 в 06:00
Зурхай на воскресенье, 5 июля
20-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения богатства; для исполнения приумножающих дел.
Неблагоприятно: создавать семью, проводить праздничные мероприятия, собрания и важные встречи, строить жилье.
Стрижка волос: к голоду и жажде.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).
Фото: Номер один
Неблагоприятно: создавать семью, проводить праздничные мероприятия, собрания и важные встречи, строить жилье.
Стрижка волос: к голоду и жажде.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).
Фото: Номер один