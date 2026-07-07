Зурхай на вторник, 7 июля

Благоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям, рожденным в год Мыши и Дракона, торговать, обучать астрологии, искусству и ремеслам, а также решать серьезные дела.Неблагоприятно: для родившихся в годы Курицы и Обезьяны; заниматься государственными делами (назначать на должности, принимать законы и т.д.), строить дома, проводить обряды по усопшим, заключать брак, начинать новый бизнес.Стрижка волос: к болезням.Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.Фото: Номер один