Общество 07.07.2026 в 06:00

Зурхай на вторник, 7 июля

22-й лунный день
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Текст: Алена Викулина
Зурхай на вторник, 7 июля
Благоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям, рожденным в год Мыши и Дракона, торговать, обучать астрологии, искусству и ремеслам, а также решать серьезные дела.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Курицы и Обезьяны; заниматься государственными делами (назначать на должности, принимать законы и т.д.), строить дома, проводить обряды по усопшим, заключать брак, начинать новый бизнес.

Стрижка волос: к болезням.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.

Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июля

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