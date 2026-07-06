Спорт 06.07.2026 в 17:02

Лучники Бурятии настреляли пять медалей чемпионата России

Соревнования проходили в Якутске
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Текст: Карина Перова
Лучники Бурятии настреляли пять медалей чемпионата России
Фото: минспорта Бурятии

В Якутске состоялся чемпионат России по стрельбе из лука. На состязаниях отличились спортсмены из Бурятии. Сборная республики завоевала 5 наград в личном и командном первенствах – две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.

В личном зачете чемпионкой страны среди женщин в классическом луке стала Соелма Сыренова. Алдар Цыбикжапов взял «серебро» среди мужчин в классическом луке, а Руслан Серебряков – «бронзу» среди мужчин в блочном луке.

Алдар Цыбикжапов и Светлана Гомбоева стали победителями среди смешанных команд в классическом луке. А Сергей Шенхоров и Диана Ошорова – серебряными призерами среди смешанных команд в блочном луке.

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