Общество 06.07.2026 в 17:24

В Улан-Удэ после масштабной реконструкции сетей приводят в порядок дороги

Работы по восстановлению дорог идут поэтапно
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ после масштабной реконструкции сетей приводят в порядок дороги
В центре Улан-Удэ продолжают приводить в порядок дороги, которые раскопали в ходе масштабной реконструкции инженерных сетей.

«Замена труб водопровода и канализации — это самая тяжёлая, «грязная» работа, которая не всегда видна глазу, но именно благодаря ей у жителей есть удобства и комфорт. Мы поменяли более трёх километров теплотрассы, а также 13 километров водопровода и канализации. Центр города получит обновлённые коммуникации на десятилетия вперёд», - сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.


По словам мэра, работы по восстановлению дорог идут поэтапно. На сегодня новый асфальт уложен ещё на четырёх участках: ул. Куйбышева (от ул. Свободы до ул. Шмидта), ул. Шмидта (от ул. Куйбышева до ул. Свердлова), ул. Свободы (от ул. Советская до ул. Куйбышева) и ул. Смолина (от ул. Ербанова до ул. Советская).

Сейчас на этих участках продолжаются работы по обустройству тротуаров.


«Все работы ведутся в рамках мастер‑плана. Наша цель — сделать Улан‑Удэ комфортнее и современнее», - отметил Игорь Шутенков.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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