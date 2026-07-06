В Улан-Удэ после масштабной реконструкции сетей приводят в порядок дороги

«Замена труб водопровода и канализации — это самая тяжёлая, «грязная» работа, которая не всегда видна глазу, но именно благодаря ей у жителей есть удобства и комфорт. Мы поменяли более трёх километров теплотрассы, а также 13 километров водопровода и канализации. Центр города получит обновлённые коммуникации на десятилетия вперёд», - сообщил в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.





Сейчас на этих участках продолжаются работы по обустройству тротуаров.





«Все работы ведутся в рамках мастер‑плана. Наша цель — сделать Улан‑Удэ комфортнее и современнее», - отметил Игорь Шутенков.





Фото: мэрия Улан-Удэ

В центре Улан-Удэ продолжают приводить в порядок дороги, которые раскопали в ходе масштабной реконструкции инженерных сетей.По словам мэра, работы по восстановлению дорог идут поэтапно. На сегодня новый асфальт уложен ещё на четырёх участках: ул. Куйбышева (от ул. Свободы до ул. Шмидта), ул. Шмидта (от ул. Куйбышева до ул. Свердлова), ул. Свободы (от ул. Советская до ул. Куйбышева) и ул. Смолина (от ул. Ербанова до ул. Советская).