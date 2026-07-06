Общество 06.07.2026 в 16:15

В Бурятии 8 июля не будут продавать «горячительное»

День семьи, любви и верности входит в перечень «сухого закона»
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Текст: Карина Перова
В Бурятии 8 июля не будут продавать «горячительное»
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии 8 июля, в День семьи, любви и верности, ограничат розничную продажу алкоголя. Запрет не относится к предприятиям общепита (кафе, бары, рестораны).

За нарушение (по ст. 14.16 КоАП РФ) «светят» штрафы:

  • до 300 тыс. руб. на юридических лиц;

  • до 40 тыс. руб. для должностных лиц. 

В целом с 1 марта 2025 года в республике запрещена продажа алкоголя в 17 дополнительных праздничных дней в году.

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