Общество 06.07.2026 в 16:15
В Бурятии 8 июля не будут продавать «горячительное»
День семьи, любви и верности входит в перечень «сухого закона»
Текст: Карина Перова
В Бурятии 8 июля, в День семьи, любви и верности, ограничат розничную продажу алкоголя. Запрет не относится к предприятиям общепита (кафе, бары, рестораны).
За нарушение (по ст. 14.16 КоАП РФ) «светят» штрафы:
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до 300 тыс. руб. на юридических лиц;
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до 40 тыс. руб. для должностных лиц.
В целом с 1 марта 2025 года в республике запрещена продажа алкоголя в 17 дополнительных праздничных дней в году.
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