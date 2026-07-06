В Бурятии сельчан возмутила выросшая цена на хлеб

В Прибайкальском районе Бурятии жителей Гремячинского сельского поселения возмутила наценка хлеба у райпо. Люди поинтересовались, с чем это связано.

«А отдаленные села его покупать будут еще дороже. С чем это связано? Хотим адекватный ответ», - написали сельчане в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

Ситуацию прокомментировали в администрации района. Там со ссылкой на ООО «Гремячинское» заявили, что наценка на хлеб произошла на основании калькуляции.

«Расчет на 1 булку хлеба (вес 800 гр.), стоимость составляет 90 руб. с учетом надбавки предприятия», - говорится в сообщении.