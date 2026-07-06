Политика и власть 06.07.2026 в 19:15

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев заявил, что партия идёт в Госдуму, чтобы отменить лишние запреты

A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев заявил, что партия идёт в Госдуму, чтобы отменить лишние запреты
Партия «Новые люди» провела съезд, на котором представила кандидатов в депутаты Госдумы. В работе съезда приняли участие делегаты со всей страны, в том числе из Бурятии. Согласно опросам ВЦИОМ, сейчас партия «Новые люди» занимает второе место, лидируя среди всех оппозиционных партий. Её рейтинг составляет 11,5%.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев обозначил основу программы, с которой партия идёт на выборы. В первую очередь это борьба против бессмысленных ограничений.

«Мы были единственными, кто в Госдуме голосовал против отключения интернета, кто предлагал воздержаться от блокировок. Мы защищали права женщин, а не требовали, чтобы школьницы рожали ради повышения демографии. Чиновнику легче запретить и отчитаться, что проблемы нет. Но это тупиковый путь, он вреден для страны и для будущего», — сказал Алексей Нечаев.

Он добавил, что сейчас фракция «Новых людей» самая малочисленная в Госдуме: всего 15 человек. Вместе с тем партия смогла продвинуть ряд важных инициатив: пересдачу ЕГЭ, отмену повышенных налогов для малых предприятий. Благодаря депутатам от «Новых людей» две тысячи человек получили положенные лекарства, которые им ранее отказывались давать. 

Чтобы эффективнее бороться с запретами, «Новые люди» планируют увеличить своё присутствие в Госдуме. Партия выдвинула 382 кандидата. Список «Новых людей» возглавил Алексей Нечаев — основатель партии «Новые люди», известный предприниматель и благотворитель. 

Также в федеральный список вошёл вице-спикер Госдумы, экс-кандидат в президенты России Владислав Даванков — один из самых активных борцов против блокировок соцсетей и интернета. За 5 лет в Госдуме он внёс десятки инициатив о защите цифровых прав: об отмене штрафов за «лайки», запрете преследования за старые посты.

Федеральную тройку замыкает народный мэр Якутска Сардана Авксентьева. Она стала известна после того, как продала служебные внедорожники и отменила чиновничьи корпоративы, чтобы направить деньги на социальные нужды. Сардана Авксентьева — один из открытых политиков страны. В Госдуме она добилась возвращения прямых трансляций заседаний.

Кроме того, кандидатами от «Новых людей» стали жители разных регионов, которые уже воплощают социальные, благотворительные, культурные и другие проекты. Например, иркутский невролог Евгений Файзулин помог тысячам пациентам справиться с депрессией и тревожными расстройствами. Полковник Александр Зицер вернулся с СВО и занимается реабилитацией бойцов, помогает им найти работу и вернуться к мирной жизни. Георгий Зайцев открыл программу «Я в деле» и помог тысячам студентов запустить свои стартапы. По словам Алексея Нечаева, партия сделала ставку на людей, которые работали в реальном секторе экономики и понимают, что такое современная жизнь.
Теги
новые люди

Все новости

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев заявил, что партия идёт в Госдуму, чтобы отменить лишние запреты
06.07.2026 в 19:15
В Бурятии сельчан возмутила выросшая цена на хлеб
06.07.2026 в 17:29
В Улан-Удэ после масштабной реконструкции сетей приводят в порядок дороги
06.07.2026 в 17:24
Лучники Бурятии настреляли пять медалей чемпионата России
06.07.2026 в 17:02
В Улан-Удэ определились с концепцией выставочного центра «Сделано в Бурятии»
06.07.2026 в 16:53
В трех парках Улан-Удэ откроют комнаты матери и ребенка
06.07.2026 в 16:43
В Бурятии 15 дорожных камер поставили на новые места
06.07.2026 в 16:17
В Бурятии 8 июля не будут продавать «горячительное»
06.07.2026 в 16:15
Официально: фестиваль «Голос кочевников» в Бурятии будет трезвым
06.07.2026 в 15:54
Усть-Орде полицейский достал пистолет, чтобы остановить прорывавшегося на АЗС водителя
06.07.2026 в 15:23
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июля

Читайте также
Первый замминистра культуры Бурятии уволится сразу после «Алтарганы»
Владимир Кожевников решил покинуть министерство по собственной инициативе
03.07.2026 в 15:48
Вхождение в ДФО было правильным
В Бурятии выдвинули идеи в Стратегию развития Дальнего Востока
02.07.2026 в 17:10
Бюджет Бурятии вырос на два миллиарда
Народный Хурал провел последнюю перед каникулами сессию
02.07.2026 в 16:18
Бюджет, выборы мэра и судьба МУПа
Июльская сессия Улан-Удэнского горсовета выдалась насыщенной
02.07.2026 в 09:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru