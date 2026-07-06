В трех парках Улан-Удэ откроют комнаты матери и ребенка

Уже этим летом в трех парках Улан-Удэ по поручению мэра города сделают комнаты матери и ребенка. Ранее с таким предложением к Игорю Шутенкову во время рабочей поездки в парк имени Д.Ж. Жанаева обратилась молодая мама.

Сегодня на рабочем совещании приняли решение об открытии таких комнат в парках «Юбилейный», имени Жанаева и Орешкова.

Здесь родители смогут спокойно покормить малыша, переодеть его или просто немного отдохнуть во время прогулки. Для этого в парках оборудуют специальные удобные помещения.

«Такие, на первый взгляд, небольшие изменения делают прогулки с детьми гораздо комфортнее, а городские парки – еще более удобными для семейного отдыха», - прокомментировали в мэрии.