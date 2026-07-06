Общество 06.07.2026 в 15:54

Официально: фестиваль «Голос кочевников» в Бурятии будет трезвым

Продавать алкоголь на территории его проведения запретили
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Текст: Карина Перова
Официально: фестиваль «Голос кочевников» в Бурятии будет трезвым
Фото: архив «Номер один»

На фестивале «Голос кочевников» (6+), который пройдет в этнокомплексе «АСАГАД. Степной кочевник» в Заиграевском районе 10 и 11 июля, запретят продажу алкоголя. Об этом официально заявили организаторы мероприятия, представители Бурятской государственной филармонии, на сегодняшнем брифинге в правительстве республики.

Площадку, где много лет проходит это масштабное музыкальное событие, решили сделать территорией трезвости. И на фестивале действуют правила: запрещен пронос спиртных напитков, а также не допускаются лица в состоянии алкогольного опьянения.

«Решение о запрете продажи алкоголя на территории проведения мероприятия принято, чтобы позволить зрителям полностью погрузиться в мир музыки и живого общения, а также обеспечить им комфортный и безопасный отдых, в том числе семьям с детьми», - прокомментировали организаторы.

Фото: «Номер один»     

На фестивале будут работать три основные сцены – «Солнце», «Луна» и «Звезда», а также дополнительные интерактивные площадки с танцами, диджеями и хип-хоп-артистами. Свое творчество представят коллективы из шести стран мира. В первый день на сцене «Солнце» выступит Мот, а на сцене «Луна» – Ay Yola и группа «Кино». Во второй день хедлайнерами станут группа «Дайте танк (!)» и Дима Билан. Одним из ожидаемых моментов станет выступление инди-фолк-проекта «Бонд с кнопкой» совместно с хором Колледжа искусств имени П. И. Чайковского.

По словам исполнительного директора Бурятской государственной филармонии Натальи Балсунаевой, для зрителей без личного транспорта организуют более 60 автобусов, которые будут отправляться от Театральной площади в Улан-Удэ. На каждом разместят пропуск с расписанием. 10 и 11 июля автобусы будут курсировать в сторону села Ацагат с 12:00 до 20:00, а обратно в Улан-Удэ — с 21:00 до 03:00. В воскресенье уехать в Улан-Удэ можно будет с 09:00 до 12:00.

Для разделения транспортных потоков общественный транспорт, машины музыкантов и технических служб будут передвигаться по выделенной технической гравийной дороге от кафе «Садаа» до «Степного кочевника». Для личного транспорта организован проезд по проселочной дороге, а также сделан дополнительный выезд с территории этнокомплекса на региональную трассу. Администрация Заиграевского района совместно с Минтрансом Бурятии, ГИБДД и «Бурятрегионавтодором» обустроили парковку на 3200 мест напротив кафе «Садаа».

Также гостям рекомендуют заранее делать скриншоты электронных билетов на смартфоны или распечатывать их на бумаге, чтобы не возникло проблем при обмене билетов на входные браслеты.

Возрастное ограничение 6+

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голос кочевников трезвость запрет сухой закон

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