Усть-Орде полицейский достал пистолет, чтобы остановить прорывавшегося на АЗС водителя

Тяжелейшая ситуация в Иркутской области с обеспечением топливом уже приводит к конфликтам со стражами порядка.

В поселке Усть-Ордынский произошёл инцидент на автозаправочной станции, когда водитель автомобиля Audi Q7 попытался проехать вне очереди. Его действия вызвали конфликт с другими автомобилистами, ожидающими своей заправки. На место происшествия прибыл сотрудник полиции. Об этом сообщает портал Irk.ru.

Далее возникшая словесная перепалка, переросла в потасовку. В ходе конфликта полицейский достал табельное оружие, однако вести огонь на поражение не стал. После этого водитель Audi Q7, испугавшись, покинул территорию АЗС.

В настоящее время полиция проводит проверку всех обстоятельств произошедшего. Детали инцидента находятся на особом контроле правоохранительных органов.