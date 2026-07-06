В Улан-Удэ определились с концепцией выставочного центра «Сделано в Бурятии»

В Улан-Удэ планируют создать современный выставочно-образовательный центр «Сделано в Бурятии». Проект предусматривает создание многофункционального пространства, которое объединит выставочную площадку, образовательный центр и место проведения крупных деловых мероприятий. Главная задача - повысить узнаваемость бренда «Сделано в Бурятии», создать дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса и познакомить жителей и гостей республики с продукцией местных предприятий.Выставочный центр разместится в здании бывшего Республиканского бизнес-инкубатора по адресу: улица Бабушкина, 14А. Здесь оборудуют современную экспозиционную галерею, конференц-зал на 150 мест для проведения форумов, семинаров и образовательных программ, а также офисные помещения, которые на льготных условиях смогут использовать предприниматели.На прилегающей территории планируется организовать открытую площадку для ярмарок, фестивалей, выставок и презентаций крупногабаритной техники.В центре будут регулярно проходить выставки, бизнес-форумы, образовательные мероприятия. Кроме того, его планируют включить в туристические маршруты Бурятии, чтобы познакомить гостей республики с местной продукцией, ремеслами и культурными традициями.Ожидается, что реализация проекта позволит увеличить объемы реализации местной продукции, создать новые возможности для развития бизнеса и укрепить предпринимательскую культуру.Отметим, что предпринимателям Бурятии обеспечен льготный доступ к площадям и помещениям по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».