Экономика и бизнес 06.07.2026 в 16:53

В Улан-Удэ определились с концепцией выставочного центра «Сделано в Бурятии»

Новая площадка объединит местных производителей, образовательные программы и деловые мероприятия
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ определились с концепцией выставочного центра «Сделано в Бурятии»
Фото: Минпромторг Бурятии
В Улан-Удэ планируют создать современный выставочно-образовательный центр «Сделано в Бурятии». Проект предусматривает создание многофункционального пространства, которое объединит выставочную площадку, образовательный центр и место проведения крупных деловых мероприятий. Главная задача - повысить узнаваемость бренда «Сделано в Бурятии», создать дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса и познакомить жителей и гостей республики с продукцией местных предприятий.

Выставочный центр разместится в здании бывшего Республиканского бизнес-инкубатора по адресу: улица Бабушкина, 14А. Здесь оборудуют современную экспозиционную галерею, конференц-зал на 150 мест для проведения форумов, семинаров и образовательных программ, а также офисные помещения, которые на льготных условиях смогут использовать предприниматели. 

На прилегающей территории планируется организовать открытую площадку для ярмарок, фестивалей, выставок и презентаций крупногабаритной техники.

В центре будут регулярно проходить выставки, бизнес-форумы, образовательные мероприятия. Кроме того, его планируют включить в туристические маршруты Бурятии, чтобы познакомить гостей республики с местной продукцией, ремеслами и культурными традициями.

Ожидается, что реализация проекта позволит увеличить объемы реализации местной продукции, создать новые возможности для развития бизнеса и укрепить предпринимательскую культуру. 

Отметим, что предпринимателям Бурятии обеспечен льготный доступ к площадям и помещениям по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

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