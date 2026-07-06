Общество 06.07.2026 в 16:17

В Бурятии 15 дорожных камер поставили на новые места

А на трассе «Байкал» появилась еще одна новая камера
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии 15 дорожных камер поставили на новые места
Фото: архив «Номер один»
15 дорожных камер, установленных в Улан-Удэ и районах Бурятии, поменяли свое место дислокации, сообщили сегодня в Госавтоинспекции. Также введена в эксплуатацию новая камера в Мухоршибирском районе. Она установлена на федеральной трассе «Байкал» вблизи села Харашибирь (577км+500м). 

Новые места размещения дорожных камер:

- Трасса «Байкал», 411 км + 500 м (Прибайкальский район, вблизи с. Старое Татаурово);

- Трасса «Байкал», 414 км + 030 м, (Мандрик, Прибайкальский район);

- Трасса «Байкал», 429 км + 400 м (Иволгинский район, ТСН «Геолог»);

- Трасса «Байкал», 529 км + 450 м (Мухоршибирский район, отворот на улус Хошун Узур);

- Трасса Улан-Удэ - Кяхта, 1 км + 270 м (Иволгинский район);

- Трасса Улан-Удэ - Кяхта, 3 км + 000 м (Иволгинский район, с. Нижняя Иволга).

- Трасса Улан-Удэ - Кяхта, 176 км + 200 м (Кяхтинский район, вблизи с. Калинишна);

- Автодорога Мухоршибирь - Бичура - Кяхта, 4 км +500 м (с. Заган);

- Автодорога Мухоршибирь - Бичура - Кяхта, 189 км + 80 м (Кяхтинский район, вблизи п. Курорт Киран);

- Автодорога Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Окино-Ключи, 64 км + 045 м (с. Тарбагатай);

- Улан – Удэ, вблизи д. 2/1 ул. Кундо (остановка «Памятник»);

- Улан-Удэ, возле д. 33, пр-т 50-летия Октября;

- Улан-Удэ, напротив д. 16 ул. Октябрьская;

- Улан-Удэ, напротив д. 2/1 ул. Заломова;

- Улан-Удэ, возле д. 10а к.7 ул. Егорова (возле Дацана «Хамбын Хурэ», Верхняя Березовка).
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дорога движение камера

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