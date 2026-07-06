В Бурятии на смену жаре придут дожди с градом

По данным синоптиков, жаркая погода в Бурятии продержится еще один день. Завтра, 7 июля, температура воздуха днем составит до +26, +32 градусов.Однако уже в среду, 8 июля, ожидается спад жары. Днем на большей части республики пройдут дожди различной интенсивности, грозы с порывистым ветром, возможен град.Неустойчивая теплая погода с дождями и грозами сохранится до конца недели. Ночные температуры в этот период составят +12…+17 градусов. Днем будет 22-27, местами 16-21 градус тепла.