В Улан-Удэ на улице Ключевская введут реверсивное движение

«Просим автомобилистов быть внимательными и осторожными. Днем движение на всем протяжении ремонтируемого участка будет осуществляться в обычном режиме без ограничений», - отметили на предприятии.





До какого числа будет действовать эта схема, в МУП «Управление трамвая» не уточнили.

В Улан-Удэ продолжается капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Ключевской. На этом участке он идет впервые после запуска линии на конечную «Мелькомбинат». Подрядчикам предстоит заменить в общей сложности почти 1650 метров одиночного пути. На сегодня уже заменено 462 метра.Все работы шли в ночное время без перекрытия дороги. Однако теперь ситуация изменится.Как сообщили в МУП «Управление трамвая», из-за сужения дороги в районе путепровода по ночам с 7 июля для автомобилей будет организовано временное реверсивное движение - от переезда «20А квартал» в сторону Мелькомбината до переезда «Рынок Крестьянский».