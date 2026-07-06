Общество 06.07.2026 в 15:10

В Улан-Удэ на улице Ключевская введут реверсивное движение

Временная схема будет действовать по ночам, водителей просят быть внимательными
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на улице Ключевская введут реверсивное движение
В Улан-Удэ продолжается капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Ключевской. На этом участке он идет впервые после запуска линии на конечную «Мелькомбинат». Подрядчикам предстоит заменить в общей сложности почти 1650 метров одиночного пути. На сегодня уже заменено 462 метра.

Все работы шли в ночное время без перекрытия дороги. Однако теперь ситуация изменится. 

Как сообщили в МУП «Управление трамвая», из-за сужения дороги в районе путепровода по ночам с 7 июля для автомобилей будет организовано временное реверсивное движение - от переезда «20А квартал» в сторону Мелькомбината до переезда «Рынок Крестьянский». 

«Просим автомобилистов быть внимательными и осторожными. Днем движение на всем протяжении ремонтируемого участка будет осуществляться в обычном режиме без ограничений», - отметили на предприятии.

До какого числа будет действовать эта схема, в МУП «Управление трамвая» не уточнили.

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ЗУРХАЙ
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