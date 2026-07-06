В Иволгинском районе Бурятии простятся с ветераном Великой Отечественной войны

Вчера, 5 июля, ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Иволгинского района и Бурятии Максимов Сергей Дмитриевич. Об этом сообщили в райадминистрации.

Ветеран – родом из села Ново-Мордова Татарской АССР. Когда Сергей учился в пятом классе, началась Великая Отечественная война. В 1942 году он поступил в школу ФЗО, затем работал на судостроительном заводе помощником мастера.

В 1943 году Сергей решил отказаться от брони и пойти на войну. Он был зачислен в семнадцатый учебно-стрелковый полк, принял присягу, начал воинскую службу в артиллерийском батальоне.

В июне 1944 года после полковой школы его зачислили в двенадцатую воздушно-десантную, штурмовую бригаду пулеметчиком, а затем в легендарную 100-ю гвардейскую, воздушно-десантную Свирскую дивизию. В декабре 1944 года Сергея Дмитриевича направили в Венгрию, в город Кечкемет, в 304 воздушно-десантный гвардейский полк. Он освобождал Вену и Прагу, участвовал в боях за озеро Балатон. После окончания войны, 10 мая 1945 года, полк направили в Альпы, где оставались три немецкие группировки по пятьсот человек: приказ был выполнен, враг уничтожен.

За мужество и героизм Сергей Максимов был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Вены», «За победу над Германией», получил Благодарственное письмо от И.В. Сталина.

В 1946 году с Венгрии полк перевели на Украину в город Кировоград. За годы службы после войны он совершил 75 прыжков с парашютом, получил нагрудный знак «Парашютист-отличник». В 1950 году, прослужив 7 лет, Сергей Дмитриевич был уволен в запас.

«Приехал к сестре Марии Дмитриевне в гости в Бурятию, да и остался здесь жить, считаю себя настоящим сибиряком», - говорил ветеран. Работал в Улан-Удэ, в ремонтной бригаде гидрометеостанции.

В 1952 году был направлен в командировку в село Черемушки Прибайкальского района. Здесь он нашел свою единственную любовь: познакомился с Анастасией Ивановной, и они поженились. Молодую семью знакомые пригласили жить в село Сотниково Иволгинского района, где Сергей Дмитриевич работал насадчиком – валял валенки на Кожевенном заводе. С супругой прожили дружно и счастливо 60 лет, воспитали двух дочерей, троих внуков и четверых правнуков.

В 1967 году началось строительство Сотниковской птицефабрики, и Сергей Дмитриевич перешел на работу плотником. Он возглавлял бригаду плотников до ухода на пенсию в 1986-м. За многолетний и добросовестный труд на этом предприятии был награжден нагрудными знаками «Лучший по профессии», «Ударник труда».

В 2020 году Сергею Дмитриевичу было присвоено звание «Почетный гражданин Иволгинского района», в 2025-м за особые заслуги и героический подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной войны – звание «Почетный гражданин Республики Бурятия».

Прощание с Сергеем Максимовым состоится 8 июля в 14:00 в селе Сотниково по адресу: ул. Трактовая, дом 3, кв. 21.