Происшествия 06.07.2026 в 15:21
«Помню удар, а потом - темнота»
Пассажирка автобуса рассказала о ДТП с легковушкой под Новосибирском
Текст: КП-Новосибирск
ДТП с автобусом под Новосибирскои произошло 5 июля в Ордынском районе. Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, пострадал 36-летний водитель легковушки.
Авария случилась около 2:30 на 98-м километре автодороги К-17Р. По предварительной версии, водитель «Ауди» 1990 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Мерседес Бенц», который следовал по маршруту Михайловск – Новосибирск.
В салоне автобуса находились 20 пассажиров - никто из них не пострадал. Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.
Одна из пассажирок автобуса рассказала КП-Новосибирск, что происходило во время ДТП.
– Мы с детьми и свекровью ехали со Славгорода до Новосибирска. Все, кто спал, конечно, были в шоке, но я не смогла в ту ночь уснуть. Было темно, но притормаживание водителя насторожило сразу. Потом удар – и темнота, суета по автобусу. Все стали выходить, убедились, что все в порядке и никому из пассажиров не требуется ли помощь, – поделилась женщина.
Пассажиров автобуса отправили до места назначения на попутных автобусах.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции региона.
Авария случилась около 2:30 на 98-м километре автодороги К-17Р. По предварительной версии, водитель «Ауди» 1990 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Мерседес Бенц», который следовал по маршруту Михайловск – Новосибирск.
В салоне автобуса находились 20 пассажиров - никто из них не пострадал. Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.
Одна из пассажирок автобуса рассказала КП-Новосибирск, что происходило во время ДТП.
– Мы с детьми и свекровью ехали со Славгорода до Новосибирска. Все, кто спал, конечно, были в шоке, но я не смогла в ту ночь уснуть. Было темно, но притормаживание водителя насторожило сразу. Потом удар – и темнота, суета по автобусу. Все стали выходить, убедились, что все в порядке и никому из пассажиров не требуется ли помощь, – поделилась женщина.
Пассажиров автобуса отправили до места назначения на попутных автобусах.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции региона.