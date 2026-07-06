Происшествия 06.07.2026 в 15:21

«Помню удар, а потом - темнота»

Пассажирка автобуса рассказала о ДТП с легковушкой под Новосибирском
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Текст: КП-Новосибирск
«Помню удар, а потом - темнота»
Фото: КП-Новосибирск
ДТП с автобусом под Новосибирскои произошло 5 июля в Ордынском районе. Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, пострадал 36-летний водитель легковушки.

Авария случилась около 2:30 на 98-м километре автодороги К-17Р. По предварительной версии, водитель «Ауди» 1990 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Мерседес Бенц», который следовал по маршруту Михайловск – Новосибирск.

В салоне автобуса находились 20 пассажиров - никто из них не пострадал. Водитель легкового автомобиля получил травмы и был госпитализирован.

Одна из пассажирок автобуса рассказала КП-Новосибирск, что происходило во время ДТП.

– Мы с детьми и свекровью ехали со Славгорода до Новосибирска. Все, кто спал, конечно, были в шоке, но я не смогла в ту ночь уснуть. Было темно, но притормаживание водителя насторожило сразу. Потом удар – и темнота, суета по автобусу. Все стали выходить, убедились, что все в порядке и никому из пассажиров не требуется ли помощь, – поделилась женщина.

Пассажиров автобуса отправили до места назначения на попутных автобусах.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции региона.

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