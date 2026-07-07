Экономика и бизнес 07.07.2026 в 11:26

Боргойская баранина стала вторым зарегистрированным геобрендом Бурятии

Работа по регистрации проводилась в течение двух лет
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Текст: Карина Перова
Боргойская баранина стала вторым зарегистрированным геобрендом Бурятии
Фото: архив «Номер один»

Боргойская баранина стала официально зарегистрированным геобрендом Бурятии. Как сообщили в Центре «Мой бизнес», это второй случай в республике, когда местный продукт официально признан уникальным на федеральном уровне и получил правовую защиту от подделок. Еще один зарегистрированный региональный бренд – это Аршан.

Сельскохозяйственный кооператив «Хамтаа» из Джидинского района успешно завершил многомесячную процедуру в Роспатенте и получил регистрацию наименования места происхождения товара для Боргойской баранины.

По словам руководителя центра инжиниринга Гарантийного фонда Бурятии Кирилла Серебренникова, в целом работа по регистрации проводилась в течение двух лет: это и оценка потенциала предприятия, и научные исследования по обоснованию уникальных свойств продукта.

«Получить такую регистрацию непросто – совместными усилиями, благодаря финансированию Центра «Мой бизнес», научным исследованиям, которые провел ВСГУТУ, мы смогли добиться этого значимого результата. Это замечательно, потому что это популяризирует нашу продукцию, открывает нам выход на новые рынки и продвигает республику», - сказал специалист по защите интеллектуальной собственности Владимир Карпуков.

Это стало возможным благодаря национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

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