В Бурятии прабабушка одиннадцати правнуков отметила 102-летие

В Закаменском районе Бурятии поздравили долгожительницу Дыжид Дамдиновну Бодееву. Женщине исполнилось 102 года.

Она родилась в селе Утата. Детство было непростым: во время обучения в школе Дыжид помогала матери растить двух младших братьев, так как отец был репрессирован и рано ушел из жизни.

Когда началась Великая Отечественная война, Дыжид было всего 17 лет. Совсем девчонкой ее отправили на трудовой фронт в село Онохой для работы на лесозаготовках. После возвращения домой она посвятила себя восстановлению родного хозяйства, трудясь не покладая рук в местном колхозе.

За свой самоотверженный труд ветеран награждена многочисленными государственными наградами.

Долгожительница воспитала троих детей, является любящей бабушкой шести внуков и прабабушкой одиннадцати правнуков.