Общество 07.07.2026 в 11:53
Жителям Бурятии станет проще оформить пенсию
С 7 июля вступил в силу новый приказ о документах для получения пенсий
Текст: Иван Иванов
С 7 июля 2026 года начинает действовать новый порядок оформления пенсий в России — вступил в силу приказ Минтруда №77 от 19 февраля 2026 года. Документ объединяет требования ко всем видам пенсионных выплат в одном акте и заменяет правила, действовавшие с 2021 года. Новый перечень регулирует назначение сразу нескольких видов выплат: страховой пенсии, фиксированной выплаты к ней, накопительной пенсии и пенсии по государственному обеспечению, сообщает «Парламентская газета».
Это упрощает процесс: гражданам больше не нужно ориентироваться на разные нормативные акты для разных типов пенсий.
Базовый пакет документов теперь чётко структурирован. Для стандартного оформления пенсии потребуются бумаги, подтверждающие личность, возраст, место жительства в России, гражданство и регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования.
Отдельные категории заявителей должны предоставить дополнительные сведения:
- Для пенсии по инвалидности — документы об установлении инвалидности и периодах работы до её наступления.
- Для пенсии ребёнку по случаю потери кормильца — свидетельство о смерти кормильца, документы о стаже, родстве, индивидуальном пенсионном коэффициенте (ИПК) и возрасте умершего.
- Для пенсии по инвалидности военнослужащим по призыву — сведения о сроках службы и факте установления инвалидности.
Важное удобство для граждан: часть данных Социальный фонд теперь подтверждает самостоятельно. К ним относятся сведения о стаже, инвалидности, периодах работы и заработке. Заявителю нужно принести только те документы, которых нет в государственных реестрах — например, бумаги о работе за рубежом или о специальном стаже, не отражённом в лицевом счёте.
Эксперты отмечают, что новый порядок снижает административную нагрузку на граждан: сокращается количество справок, которые нужно собирать и подавать лично, а процесс становится прозрачнее за счёт централизованного перечня требований.
Это упрощает процесс: гражданам больше не нужно ориентироваться на разные нормативные акты для разных типов пенсий.
Базовый пакет документов теперь чётко структурирован. Для стандартного оформления пенсии потребуются бумаги, подтверждающие личность, возраст, место жительства в России, гражданство и регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования.
Отдельные категории заявителей должны предоставить дополнительные сведения:
- Для пенсии по инвалидности — документы об установлении инвалидности и периодах работы до её наступления.
- Для пенсии ребёнку по случаю потери кормильца — свидетельство о смерти кормильца, документы о стаже, родстве, индивидуальном пенсионном коэффициенте (ИПК) и возрасте умершего.
- Для пенсии по инвалидности военнослужащим по призыву — сведения о сроках службы и факте установления инвалидности.
Важное удобство для граждан: часть данных Социальный фонд теперь подтверждает самостоятельно. К ним относятся сведения о стаже, инвалидности, периодах работы и заработке. Заявителю нужно принести только те документы, которых нет в государственных реестрах — например, бумаги о работе за рубежом или о специальном стаже, не отражённом в лицевом счёте.
Эксперты отмечают, что новый порядок снижает административную нагрузку на граждан: сокращается количество справок, которые нужно собирать и подавать лично, а процесс становится прозрачнее за счёт централизованного перечня требований.
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