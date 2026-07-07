В Бурятии стартовал II этап масштабного проекта «Лекторий «Санпросвет»

С 6 по 24 июля в Бурятии проводится II этап масштабного просветительского проекта «Лекторий «Санпросвет». Он проходит в рамках реализации коммуникационной стратегии «Санпросвет» федерального проекта Роспотребнадзора «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».

Нынешний этап посвятили распространению знаний о правилах гигиены и профилактике ВИЧ-инфекции среди подрастающего поколения. Одними из первых участников проекта стали ребята, отдыхающие в детском оздоровительном лагере «Берёзка» в Улан-Удэ.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали детям о правилах гигиены, обратив особое внимание на правильную технику мытья рук, гигиену полости рта, профилактику заболеваний в общественных местах и др. Также была проведена тематическая викторина – ребята проверили свои знания и правильно ответили на все вопросы.

На лекции отдыхающим вручили раскраски от проекта Роспотребнадзора «Санпросвет» – «Безопасная еда с Петей Лентяевым».