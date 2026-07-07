Мэрия Улан-Удэ начала судиться за дефективную дорогу

Однако уже в мае этого года активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обнаружили на отремонтированной улице целый ряд дефектов . Замечания касались как самой дороги, так и тротуаров. Общественники обратились к властям, чтобы те обратили внимание на устранение выявленных недостатков.





В мэрии за заявление «фронтовиков» отреагировали и подали иск в суд. Власти требуют от подрядчика в рамках гарантийных обязательств устранить выявленные дефекты. В частности, отремонтировать заезд в библиотеку им. Калашникова, произвести замену потрескавшейся тактильной плитки (50% от всего объема) и тротуарной плитки, обеспечить отвод воды с проезжей части, забетонировать основание двух дорожных стоек и обеспечить съезд для маломобильных граждан на пешеходном переходе вблизи пересечения с ул. Кирова.









Фото: ОНФ Бурятии

Мэрия Улан-Удэ в лице Дирекции по развитию инфраструктуры подала иск к компании «Стройинвест». Эта фирма в прошлом году ремонтировало улицу Ленина. Прошел только год, а к качеству ремонта уже возникли вопросы.«Стройинвест» создал предприниматель Авгар Закарян в 2021 году. В 2025-м году фирма выиграла сразу 5 контрактов на ремонт дорог в Улан-Удэ на общую сумму свыше 105 млн рублей. Одним из них стал участок на ул. Ленина (от ул. Кирова до ул. Куйбышева). За его ремонт городские власти заплатили 18 миллионов рублей.Иск мэрии уже принят к производству. Предварительное заседание пройдет сегодня, 7 июля.Отметим, раз дело дошло до иска, значит мэрии не удалось урегулировать вопрос в досудебном порядке. Подрядчик либо отказался добровольно устранять дефекты, либо и вовсе проигнорировал претензию.